復航墜基隆河前10秒還原！　唯一倖存空姐曝「機艙詭異」頭皮發麻

▲復興航空235號班機2015年2月4日因人為疏失墜毀基隆河，造成43人死亡。（圖／CTWANT提供，下同）

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復興航空235號班機2015年2月4日因人為疏失墜毀基隆河，造成43人死亡，5名機組員僅1人僥倖存活。事隔8年，當時唯一生還的空服員黃敬雅如今已漸漸走出傷痛，近日在節目上回憶事發當下經過，透露在墜機前10秒鐘，機內異常寂靜，她內心感覺到有點不對勁，還來不及反應，整架飛機就瞬間掉落。

黃敬雅近日上節目《新聞挖挖哇》，還原墜機經過，透露當時飛機在爬升時，突然頓了一下，但不太可能是氣流或天氣因素，她內心就感覺到有點不對勁，想法都還在腦海裡盤旋時，飛機內已經沒有了螺旋槳的聲音，機艙突然一片寂靜。

她表示，螺旋槳轉動聲消失後，自己完全沒有接到來自前艙的指示，連機上乘客也對於機艙安靜的情況有些猜疑時，僅僅過了約5至10秒的時間，整架飛機就墜落到基隆河裡，雖然從電視上看，飛機感覺過了一段時間才墜毀，但對她來說僅1、2秒，當下整個人有種要被撕裂的感覺，回想起這段經歷，仍讓她頭皮發麻。

黃敬雅過去曾提到，意外發生後，自己的身心理都承受極大創傷，雖然表面看起來沒有異狀，但其實體內肋骨斷了2根、腎破了還血腫、肺部也出現凹陷，後來就算離開加護病房，都還在練習走路和呼吸，而且因為肺泡塌陷，就連呼吸都會覺得痛，最令她感到最悲傷的就是「珍珠奶茶一口都吸不了。」

▲當時唯一生還的空服員黃敬雅。

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