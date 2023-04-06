彭文正瞎指歡迎蔡英文僑胞「都臨演」　本尊無奈：匪夷所思

▲蔡英文與紐約僑胞互動。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文近日過境美國紐約，獲得僑胞熱烈歡迎，但YouTube頻道中天新聞卻轉載主持人彭文正的影片，指控在現場的人「全是臨演」，還宣稱一名戴眼鏡、與蔡英文握手的男子，是來自親共社團的負責人，不過世界台灣商會聯合總會顧問李金標透過聲明打臉該說法表示，「事實上，這位被誣陷的人士是我」，對於其荒謬指控感到遺憾。

李金標透過聲明稿表示，針對中天新聞轉載彭文正的網路節目內容，指控蔡英文日前抵達紐約時，在現場拿中華民國國旗和中華人民共和國國旗的是「同一夥的」，還說一位配戴眼鏡、與蔡英文握手的男子，是親中共社團負責人、紐約法拉盛的手機店老闆，是非常活躍的親中共活動者，然而，「事實上，這位被誣陷的人士是我，李金標，目前擔任大紐約區僑界急難救助協會理事長、世界台灣商會聯合總會顧問、北美台灣商會總會名譽監事長、僑委員顧問等職，對於這些荒謬的指控，我感到遺憾」。

聲明稿並指，彭文正在節目中還引用所謂「宇宙政經學院」的爆料，錯誤地指出站在歡迎蔡英文隊伍前的人，是中國和平統一促進會會長花俊雄，然而，該名人士實際上是台籍媒體《三州新聞》社長黃明義，基於媒體報導職責，黃在歡迎及抗議隊伍中拍照取景。

此外，針對彭文正聲稱，他認識歡迎隊伍中紐約台灣會館3分之2的人士，包括台灣會館理事長蘇春槐、副理事長方秀蓉、紐約台灣同鄉會董事長蕭忠正夫婦等，聲明稿指出，他們都是台灣社團領袖及僑務榮譽職人士，然而，彭文正對這些人士的指控令人感到匪夷所思。

李金標表示，作為當事人，他在此呼籲彭文正不要再混淆視聽、張冠李戴，並要求中天新聞遵守媒體查證義務，避免未經核實的報導傷害紐約僑胞的感情。

李金標強調，紐約地區僑胞對於此次蔡英文過境紐約，均表現出真誠熱烈的歡迎，然而，彭文正等所謂「名嘴人士」對此事的無中生有和錯誤報導，讓紐約僑胞深感遺憾與無奈，新聞人士應秉持客觀公正的新聞倫理，在資訊爆炸的時代，特別是面對中國持續的打壓，媒體的責任和使命變得尤為重要，應避免製造不實新聞，傷害國人情感和國家形象。

李金標補充，對於上述無中生有的造謠行為，他特此發表聲明，希望所有國人能明辨是非，不要輕信謠言，共同維護國家元首出訪的正面形象。