看電影被歸在「奢侈消費」還課稅！80年來都沒改　文化部承諾溝通

▲娛樂稅在民國31年提高「奢侈性消費」成本，看電影也算在內。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者林育綾／台北報導

文化部振興藝文產業，更協同文策院壯大台灣內容產業，不過今（29）日立委陳靜敏提出，從民國31年起公布的「娛樂稅」以奢侈消費名義來課稅，包括電影、各種音樂及戲劇等表演都算在內，但如今這些都算日常了，等於變相懲罰人民享受文化娛樂；文化部長史哲承諾，會在3個月內與財政部溝通。

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▲立委陳靜敏質詢有關娛樂稅問題。（圖／記者林育綾攝）

立法院今召開教育及文化委員會，邀請文化部長史哲報告並備質詢。其中立委陳靜敏表示，文化部大力提倡國民從事藝文消費，不過其中一條從民國31年起就存在的「娛樂稅」，針對電影歌唱、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及競賽、戲劇、音樂演奏等；還有舞廳、高爾夫球場等娛樂場所相關活動，皆會從票價或收費來徵收娛樂稅。

▲▼陳靜敏認為，看電影、表演如今已經算是日常性消費。（圖／記者林育綾攝）



陳靜敏提到，當時課徵娛樂稅是藉此提高「奢侈性消費」的成本；不過如今看電影、藝術表演、運動賽事等，都已經成為民眾的日常性消費，以「奢侈行為」名義來代為課徵娛樂稅，形同有變相「懲罰」民眾享受文化娛樂的意味。

而且她認為，文化產業和八大行業性質仍有諸多不同，不應一併課稅；加上政府如今挹注大量資源推動產業、壯大藝文消費族群的同時，同時又課稅，等於是加重民眾負擔。

▲陳靜敏提到，對藝文產業課徵娛樂稅，有變相懲罰人民享受文化娛樂的意味。（圖／記者林育綾攝）

史哲回應，文化部有提供文化藝術事業申請減免營業稅及娛樂稅，但確實有些業者不曉得，他十分認同委員這番說法，目前娛樂稅一年收約10億，而當中藝文的佔比雖然低，但基本上不應該課徵，這方面會來跟財政部溝通。

陳靜敏表示，先前財政部就說過可以溝通，但文化部沒有相關動作；史哲承諾，會在3個月內與財政部溝通。