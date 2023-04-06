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陸委會：疫情緩和　正檢討簡化「陸籍人士專案來台」申請流程　

▲▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會發言人詹志宏6日表示，隨著疫情緩和，陸委會將檢討陸籍人士來台「專案許可」的流程，「我們會朝著逐步恢復到疫情前的兩岸正常往來的方向來推進，但也要看整體的情勢，所以我們一段時間就會做檢討，有放寬就會加以公布。」

詹志宏在記者會上提到，疫情已經到一個段落了，過去陸委會逐步放寬的人道、家庭團聚理由等原因，而需要申請到台灣來的，採取的是「專案許可」，因為疫情的關係，流程多了一道，就是到指揮中心，「但現在疫情緩和，流程會做檢討，進行簡化。」

陸委會隨後也發出新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心視COVID-19疫情發展，指揮官業指示各部會及分組再次檢視各項防疫指引、專案及相關規範，有續行必要者，應評估回歸機關權責辦理或納入常規業務運作。

陸委會提到，針對現行政策尚未開放中國大陸人士來台事由，而有專案申請需求之案件，參酌指揮中心現行分工模式，請各目的事業主管機關協助評估是否符合專案申請之必要性、急迫性及不可替代性等要件後，再由內政部移民署依權責審查辦理。

陸委會還說，未來仍將續依整體局勢妥慎評估，滾動檢討、逐步調整陸籍人士入境管制措施，期漸恢復兩岸健康有序交流。

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