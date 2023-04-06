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毒姑狂問「不來掃墓」？她聽小嬸回嗆一句笑：別惹四川姑娘

清明節是華人社會慎終追遠的大日子。（圖／示意圖，報系資料照片）

▲清明節是慎終追遠的大日子。（圖／示意圖，CTWANT提供）

圖文／CTWANT

清明連假剛過，很多人都在這段假期返鄉掃墓、追思先人。不過一名女網友表示，今年清明連假因為適逢國內疫情解封，家中小嬸因此回到大陸四川的老家探親，沒有跟著夫家一起去掃墓。結果夫家的小姑，打了多通電話給人在大陸的小嬸，劈頭就問她：「妳回大陸，誰掃墓拜拜？」來自四川的小嬸，也不是省油的燈，直接回嗆小姑：「祖先不是妳們家的嗎？還是現在要我飛回去台灣，連妳的墓我一起拜？」讓女網友聽了笑翻，「千萬不要惹四川姑娘」。

原PO昨天（5日）在《毒姑九賤婆媳討論區》臉書社團發文分享，提到她是家中的大嫂，小嬸是陸配，這幾年受新冠肺炎影響，來自中國大陸四川的小嬸，已有3年沒回家。

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趁這次清明連假，加上疫情解封，小嬸買了機票，回大陸四川老家探親，小姑知道後，三番兩次打電話給小嬸，一直叨唸問對方「妳回大陸，誰去掃墓拜拜啊？」小嬸本來還客氣地跟小姑解釋，先生和大伯都會去掃墓，有家人處理，她才安心返回大陸。

結果聽到小嬸這樣解釋，小姑居然回「這不是他們該做的？」小姑這番話，讓人已經飛去中國大陸的小嬸氣炸，直接回嗆小姑：「祖先不是妳們家的嗎？妳一起去幫忙啊？還是現在要我飛回去台灣，連妳的墓我一起拜？」原PO聽了笑歪，直言：「千萬不要惹四川姑娘。」

貼文曝光，不少女網友都很認同原PO小嬸的嗆辣態度，「說得好！夠辣」、「小嬸嗆我喜歡，最討厭小姑插手管事」、「本來就應該要男丁拜」、「四川辣妹子真的惹不起」。

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