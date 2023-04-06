油畫家陳明順推動美學紮根　回母校民和國小教學弟妹畫畫

▲民和國小課外教學 ，由畢業校友國際畫家陳明順與縣長翁章梁示範創作美學 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民和國小6日來到童年渡假村參與課外教學，學子投入食農教育、環境生態、原理發明及國際美術等議題適性多元學習，童年渡假村董事長陳明賢及其胞弟知名藝術家陳明順投入資源，主張讓孩子擁有豐富童年，陳明順今在現場教導孩童美學技巧，縣長翁章梁、議長張明達出席陪伴孩子作畫，一筆一畫專心為畫作臨摹上色，鼓勵大家都應培養讓自己廢寢忘食的興趣，才是人生最幸福的事。

翁章梁形容，人生最大的困擾就是一直被時間追著跑，全心投入繪畫等興趣就可做到廢寢忘食、忘掉時間，因此培養興趣是給下一代最好的訓練，感謝陳明賢、陳明順兄弟大力捐輸造福嘉縣學子，讓大家度過愉快的上午。

翁章梁說，現代台灣人比起從前都受過更好的教育，觀念與知識都更新穎，透過不斷舉辦這樣的活動，孩子有更幸福的童年，學到的東西都能對人生產生正面影響力，成就卓越。

番路鄉民和國小6日全體師生響應國家教育政策，推動美術、食農、生態、鄉土、環保教育於童年渡假村園區展開落實每位學生的學習領域。當日家長會與校長以及所有師生們邀請傑出校友，嘉義縣議長張明達，為校外教學揭開序幕，校友法國國際會員畫家陳明順與96歲的阿母一起奉筆給議長張明達，張明達現場揮毫在全體師生的掌聲中，大家開始以學習的樂趣，開始臨於法國展出的陳明順，2020法國獨立沙龍入選作品~典範與陳柏任法國春季入選作品黑貓。



張明達表示，嘉義是全球知名畫都，從日據時代，嘉義的油畫作品於國際就非常活耀，從陳澄波大師薪火相傳，每個年代都有非常傑出的畫家。21世紀，我們的母校更是蘊育出法國國際會員畫家陳明順，相信這對我們母校在美術域育上，有相當鼓舞、振奮、提昇學習的熱忱，我們的母校，地理位置非常難得，坐落在國際知名的阿里山下，風光明媚的仁義潭湖畔非常適合培養藝術家的好學府。





