貼文稱靜宜女大生「平安歸來」　神秘網友身分曝光

▲貼文稱女大生找到了，神秘網友身分曝光稱「女大生電話聯絡上家屬」。（圖／翻攝龍井之鄉）



記者游瓊華／台中報導

靜宜大學傳出一名林姓女大生失蹤9天，一名廖姓網友在臉書上貼文請各界協尋，直言女大生至今都沒有消息，擔心可能遭到人蛇集團控制。警方調查發現，林女在3月29日就離校、30日搭上飛往英國倫敦的班機出國，中途於泰國曼谷下機；當警方為此案忙得焦頭爛額時，這名廖姓網友又在臉書貼文，宣稱林女平安歸來，但遭清水警方駁斥是假消息。據悉，貼文的網友是協助女大生租屋的房仲，房仲透露係因接獲家屬通知，已經聯絡上女大生，所以才在網上貼文，但警方已介入處理，不便再對外公開訊息。

據悉，該名廖姓網友為協助女大生租屋的房仲業者，上午在社團「龍井之鄉」貼文，寫道「謝謝大家的關心幫忙協尋，人已經平安歸來了，真的謝謝，大家辛苦了。」廖姓網友對外透露，今天上午女大生已經打電話給母親，母親也有向她證實此事，但警方已經介入處理，也改由家長全權負責，不便再對外公開任何訊息。

對於女大生下落，警方回應，目前確認女大生已出境，還沒有聯繫到女大生本人。警方調查，林女除了自己手機之外，出國前申辦一支行動電話門號，經緊急協尋投單定位，該門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，研判林女出境可能性極高，經查移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境。

清水分局指出，已與刑事警察大隊共同組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，目前尚未排除林女遭詐騙出境可能性，將進一步分析林女平日交往可疑對象，儘快釐清案情。