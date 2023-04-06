　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貼文稱靜宜女大生「平安歸來」　神秘網友身分曝光

▲貼文稱女大生找到了，神秘網友身分曝光稱「女大生電話聯絡上家屬」。（圖／翻攝龍井之鄉）

▲貼文稱女大生找到了，神秘網友身分曝光稱「女大生電話聯絡上家屬」。（圖／翻攝龍井之鄉）

記者游瓊華／台中報導

靜宜大學傳出一名林姓女大生失蹤9天，一名廖姓網友在臉書上貼文請各界協尋，直言女大生至今都沒有消息，擔心可能遭到人蛇集團控制。警方調查發現，林女在3月29日就離校、30日搭上飛往英國倫敦的班機出國，中途於泰國曼谷下機；當警方為此案忙得焦頭爛額時，這名廖姓網友又在臉書貼文，宣稱林女平安歸來，但遭清水警方駁斥是假消息。據悉，貼文的網友是協助女大生租屋的房仲，房仲透露係因接獲家屬通知，已經聯絡上女大生，所以才在網上貼文，但警方已介入處理，不便再對外公開訊息。

據悉，該名廖姓網友為協助女大生租屋的房仲業者，上午在社團「龍井之鄉」貼文，寫道「謝謝大家的關心幫忙協尋，人已經平安歸來了，真的謝謝，大家辛苦了。」廖姓網友對外透露，今天上午女大生已經打電話給母親，母親也有向她證實此事，但警方已經介入處理，也改由家長全權負責，不便再對外公開任何訊息。

對於女大生下落，警方回應，目前確認女大生已出境，還沒有聯繫到女大生本人。警方調查，林女除了自己手機之外，出國前申辦一支行動電話門號，經緊急協尋投單定位，該門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，研判林女出境可能性極高，經查移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境。

清水分局指出，已與刑事警察大隊共同組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，目前尚未排除林女遭詐騙出境可能性，將進一步分析林女平日交往可疑對象，儘快釐清案情。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／姊姊載到門口　台中受刑人「沒進去脫逃」
好市多1夯物「折扣65元」　媽媽當場扛6袋
快訊／Xuite隨意窩宣布終止服務　刪除全部資料
快訊／台中26歲受刑人脫逃！全台發布通緝　照片曝光
獨／黑絲男一中商圈晃悠！　警看這一點說話了
六福村「狀況外還說謊」　縣府開出首張罰單
春季超殺機票！長榮航空30航線限時優惠　4410元起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／受刑人「監獄門前脫逃」　清明收假姊姊載至門口沒進去

假投資竄升詐騙之首　台中人3個月險遭騙2.3億！盧秀燕獻聲打詐

桃園男凌晨開車胸悶臉發白　警call救護車送醫救回一命

全國首例！「詐騙基地台」強波壓過業者　發釣魚簡訊狂詐300萬

快訊／台中外役監又脫逃！26歲姜建利正面曝光　返家探親未歸

近捷運站！士林分署拍賣「石牌樓中樓套房帶車位」　超甜底價曝

快訊／「165反詐騙專線」維修中！　粉專PO緊急公告

狒狒枉死槍下！六福村「狀況外還說謊」　竹縣府開出首張罰單

差點被「友人」害慘！鞋店老闆娘領貨款　險成詐欺車手

開工日就悲劇！女騎士猛撞右轉小鴨　機車180度撞噴掛車上

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

快訊／受刑人「監獄門前脫逃」　清明收假姊姊載至門口沒進去

假投資竄升詐騙之首　台中人3個月險遭騙2.3億！盧秀燕獻聲打詐

桃園男凌晨開車胸悶臉發白　警call救護車送醫救回一命

全國首例！「詐騙基地台」強波壓過業者　發釣魚簡訊狂詐300萬

快訊／台中外役監又脫逃！26歲姜建利正面曝光　返家探親未歸

近捷運站！士林分署拍賣「石牌樓中樓套房帶車位」　超甜底價曝

快訊／「165反詐騙專線」維修中！　粉專PO緊急公告

狒狒枉死槍下！六福村「狀況外還說謊」　竹縣府開出首張罰單

差點被「友人」害慘！鞋店老闆娘領貨款　險成詐欺車手

開工日就悲劇！女騎士猛撞右轉小鴨　機車180度撞噴掛車上

哈波TJ手術後首次Live BP！費城人主帥透露他回歸時間

「鷹眼」車禍後首露面哭了！　「用手機打遺言給家人」還原意外經過

韓偶像最新「對鏡自拍升級版」！　單人多人都OK…網掀始祖笑翻

偏鄉普發6000元現金　每08~18...金峰分駐所歡心服務

陸5部門痛批「蔡麥會」　陸委會：中共無權置喙

快訊／受刑人「監獄門前脫逃」　清明收假姊姊載至門口沒進去

紅雀野手跑壘太散漫遭教練批「無法接受」　今被踢出先發名單

田中將大達成日職1500K里程碑　史上第59人

5大「免費又環保」休閒娛樂　第5點必須揪團手刀衝！

投資客急下車　小宅買進3個月「帳面賺百萬」瞬脫手

用台幣20萬找男生陪他一晚 加碼到45萬直男立馬掰彎了

社會熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

快訊／靜宜女大生找到了？警駁斥：還沒連繫上本人

即／醉男搭小黃發酒瘋！運將遭「鎖喉壓制」勒斃

貼文稱女大生找到了　神秘網友身分曝

台版攝理教！教主創仙女班當後宮伸爪6女

失蹤女大生出國前辦新門號　舊手機送前任用

快訊／新店紅衣嬤　倒臥房送醫不治

爛醉男勒斃小黃運將！目擊者曝衝突關鍵

新店婦「全身紅」亡　學者兒未表示意見

即／台中外役監又脫逃！26歲姜建利返家探親未歸

更多熱門

相關新聞

失蹤女大生出國前辦新門號　舊手機送前任用

失蹤女大生出國前辦新門號　舊手機送前任用

台中靜宜大學林姓女大生自3月29日失聯至今，據查林女在3月30日獨自1人從桃園出境，飛往英國倫敦，抵達中途轉機地點泰國曼谷時卻未轉機，恐遭人蛇集團抓走。初步了解，林女把舊手機送給前男友使用後，再另外申辦新的行動電話門號出境。

靜宜女大生失聯9天　校方正式回應

靜宜女大生失聯9天　校方正式回應

快訊／靜宜女大生找到了？警駁斥：還沒連繫上本人

快訊／靜宜女大生找到了？警駁斥：還沒連繫上本人

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

關鍵字：

女大生靜宜

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

祖厝60年前車票　校名震撼全場

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

王淨原來超有料！曹佑寧7符號警告

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

連假衝東京！下飛機「見4景象」讚爆：國旅輸慘

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面