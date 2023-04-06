奇葩！男子「拿手電筒嚇雞」害1100隻死亡　下場GG了

▲男子拿手電筒嚇雞被判6個月。（示意圖／Pexels、極目新聞）

圖文／CTWANT

有時惡作劇可能也會出事！近日大陸一名男子拿手電筒嚇雞群，害1100隻雞死亡，造成對方損失1.3萬人民幣（約新台幣5.7萬元），被法院依故意毀壞財物罪判了6個月徒刑。

據《極目新聞》報導，湖南衡陽縣人民法院近期宣判一件案件，谷姓男子在去年4月砍了鐘姓男子家的樹，而鐘男妻子發現後把樹拖走，谷男知道後很不爽，就趁晚上偷跑到鐘男的養雞場，在門口拿手電筒照雞群，雞群被嚇到四處亂飛，又互相擠壓踩踏，導致460隻死亡。

此事被鐘男發現後，谷男賠償了3000人民幣（約新台幣1.3萬元），而對鐘男的怨恨也更深了，他又以同樣手法到雞舍惡作劇，這次死了640隻雞，2次共有1100隻雞死亡，造成鐘男1.3萬人民幣（約新台幣5.7萬元）損失。

法院審理表示，谷男為洩恨造成他人財產的損失，還在知道自己的行為會害雞群死亡，又再度拿手電筒照射，造成鐘男損失上萬元，該行為已構成毀壞財物罪，判谷男6個月徒刑，緩刑1年。

法官解釋，故意毀壞財物罪中的毀壞一詞，不一定指的是物理上的形體受損，如燒別人的車或摔手機，包括效用上的喪失，像把別人的戒指都丟入大海，而有生命的動物也算是財物，所以鐘男的雞算是個人財物，谷男行為符合故意毀壞財物罪。

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