　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

奇葩！男子「拿手電筒嚇雞」害1100隻死亡　下場GG了

男子拿手電筒嚇雞被判6個月。（示意圖／Pexels、極目新聞）

▲男子拿手電筒嚇雞被判6個月。（示意圖／Pexels、極目新聞）

圖文／CTWANT

有時惡作劇可能也會出事！近日大陸一名男子拿手電筒嚇雞群，害1100隻雞死亡，造成對方損失1.3萬人民幣（約新台幣5.7萬元），被法院依故意毀壞財物罪判了6個月徒刑。

《極目新聞》報導，湖南衡陽縣人民法院近期宣判一件案件，谷姓男子在去年4月砍了鐘姓男子家的樹，而鐘男妻子發現後把樹拖走，谷男知道後很不爽，就趁晚上偷跑到鐘男的養雞場，在門口拿手電筒照雞群，雞群被嚇到四處亂飛，又互相擠壓踩踏，導致460隻死亡。

此事被鐘男發現後，谷男賠償了3000人民幣（約新台幣1.3萬元），而對鐘男的怨恨也更深了，他又以同樣手法到雞舍惡作劇，這次死了640隻雞，2次共有1100隻雞死亡，造成鐘男1.3萬人民幣（約新台幣5.7萬元）損失。

法院審理表示，谷男為洩恨造成他人財產的損失，還在知道自己的行為會害雞群死亡，又再度拿手電筒照射，造成鐘男損失上萬元，該行為已構成毀壞財物罪，判谷男6個月徒刑，緩刑1年。

法官解釋，故意毀壞財物罪中的毀壞一詞，不一定指的是物理上的形體受損，如燒別人的車或摔手機，包括效用上的喪失，像把別人的戒指都丟入大海，而有生命的動物也算是財物，所以鐘男的雞算是個人財物，谷男行為符合故意毀壞財物罪。

延伸閱讀
非黨員又要黨主席徵召　藍委質疑為郭開特例：口出惡言不是鞠躬道歉就可化解
恐怖活人獻祭！印度婦遭砍頭　頭顱投江…斷頭屍體掛神廟
北市中山南路濟南路交叉路口車禍！　銀色BMW逆撞4車釀3傷

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒告「繼光香香雞」贏了
王淨原來超有料！「解放比基尼」辣照曝光　曹佑寧7符號警告
靜宜女大生出國前辦新門號　舊手機送前任！母狂call找嘸人
女大生失聯9天　靜宜大學回應了
小心！妹子點1網址「500萬飛了」　超扯過程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

奇葩！男子「拿手電筒嚇雞」害1100隻死亡　下場GG了

馬英九與台商擊掌！　上海和平飯店閉門座談會：盼兩岸「破冰」！

LIVE／直擊中共台海巡航現場！　前後架2部攝影機全程直播

陸官媒嗆「蔡麥會」：接下來一定會品嘗到這種「突破」帶來的苦果

純情男4年借354萬寵愛甜美女網友　見真面目嚇傻「全都是P的」

馬英九憶母在重慶曾說偉大的話　網友關心：右下嘴角吃太辣？

華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

馬英九復旦座談秀詩詞　校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

大陸五部門一早密集發聲斥蔡麥會　國防部：解放軍高度戒備

台灣陷危險三角戀？　包承柯指「局勢很複雜」：軟硬兩手都會加深

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

奇葩！男子「拿手電筒嚇雞」害1100隻死亡　下場GG了

馬英九與台商擊掌！　上海和平飯店閉門座談會：盼兩岸「破冰」！

LIVE／直擊中共台海巡航現場！　前後架2部攝影機全程直播

陸官媒嗆「蔡麥會」：接下來一定會品嘗到這種「突破」帶來的苦果

純情男4年借354萬寵愛甜美女網友　見真面目嚇傻「全都是P的」

馬英九憶母在重慶曾說偉大的話　網友關心：右下嘴角吃太辣？

華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

馬英九復旦座談秀詩詞　校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

大陸五部門一早密集發聲斥蔡麥會　國防部：解放軍高度戒備

台灣陷危險三角戀？　包承柯指「局勢很複雜」：軟硬兩手都會加深

不爽被抓傷！　暴怒男3度徒手摔牆砸死寵物貓...下場慘了

歷史性蔡麥會後　美眾院外委會主席今訪台畫面曝

大陸出口「活泥鰍」驗出動物禁藥　2200公斤退運銷毀

成龍「舉例易烊千璽」挨轟！　嘆投資人只看流量：動作演員沒機會

羅智強曝馬英九訪陸最大成就　關鍵在「這4字」

製造業太慘！逾8000人放無薪假　創近2年半新高

台積電下跌3元至530　台股跌57點收在15810

最佳第六人之爭不讓了　公鹿波提斯、尼克奎克利競爭白熱化

奇葩！男子「拿手電筒嚇雞」害1100隻死亡　下場GG了

3男女酒後同床！前女友+閨蜜聯手告猥褻　彰化男無罪理由曝

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

大陸熱門新聞

實況主「世界NO.30」紀錄全毀！兇手是親戚兒

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

快訊／中台辦：倚美謀獨將台灣推向「兵凶戰危」險境

陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告

LIVE／直擊中共台海巡航現場！

前夫想嫖遭詐287萬！她暖出手救援

像在走鋼絲！桃園男紮根陸縣城賣房子

女留學生遭棄屍香蕉林　同鄉3男設戀愛陷阱

員工群組嗆爆主管！同事全響應：+1一起走

馬英九見上海書記：ECFA就是「欸擱發」

男用「水蛭塞尿道」找刺激　醫師：有啥快感

飛虎隊名稱怎來？馬英九告訴你

陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　馬英九感動

蔡英文訪美　陸外交部：強烈譴責美方

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

祖厝60年前車票　校名震撼全場

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

連假衝東京！下飛機「見4景象」讚爆：國旅輸慘

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面