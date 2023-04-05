快訊／中共展開「台海中北部聯合巡航」　國防部：目前狀況均正常

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文預計美東時間5日在加州與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及多位跨黨派聯邦眾議員見面，而事前警告蔡麥會成行將「堅決回擊」的中共，今（5日）宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航。對此，國防部下午回應，國軍運用聯合情監偵系統，可嚴密掌握台海周邊海、空域動態，目前狀況均正常，將協同海巡署等其它部會，適切掌握。

中共5日宣布在台灣海峽啟動「中北部聯合巡航巡查專項行動」，據中媒報導，中方此次巡航行動由海事執法船艇編隊執行，並由大型巡航救助船「海巡06」領銜。海巡06是中共在台灣海峽部署的第一艘大型巡航救助船，去年7月正式列編福建海事局。

▲中共5日宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖／翻攝微博）

對此，國防部5日下午表示，針對中國交通運輸部福建海事局，透過社群媒體宣稱將「啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，國軍運用聯合情監偵系統，可嚴密掌握台海周邊海、空域動態，目前狀況均正常；而有關該海事單位發布行動的具體內容，國防部將協同海巡署等其它部會，適切掌握。

總統府發言人林聿禪上午則說，相關單位都密切掌握區域周邊情勢，蔡英文在第一線拚外交，也都有即時掌握狀況，請國人放心，同時也呼籲北京當局，台海和區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

國民黨發言人林家興表示，國民黨堅持捍衛中華民國、守護民主自由，維護區域和平的決心及立場，不會因為任何情況而改變，也呼籲相關巡航行動，切勿損害台灣漁民及民眾相關權益。