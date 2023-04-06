只是熱鬧一場？　沈富雄揭蔡麥會政治目的：大內宣＋大外宣

▲台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文於美國時間5日上午與美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，會後更一同發表談話，重申台美之間穩定堅實的合作關係。對此，前立委沈富雄6日表示，蔡麥會就結果論來看是熱鬧一場，有達到大內宣、大外宣的目的。

沈富雄今日接受媒體人黃暐瀚專訪時表示，蔡麥會就結果論來看是熱鬧一場，有達到大內宣、大外宣的目的。美國現在是怕中國大陸這個「老二」追上來，但其實距離還蠻遠的，這場會面有沒有使老大與老二距離拉開？當然沒有；而台灣則是害怕大陸這個共同敵人吞掉，這場會面有沒有讓台灣拒統的能力加強？其實也沒有，就是白費功夫。

針對麥卡錫所總結的「蔡麥會」重點，包括加強對台軍售，其次要加強經濟合作，特別是貿易與科技，最後則是在世界舞台上推廣共同的價值觀，在科技等議題上合作，沈富雄批評，這些重點毫無新意，蔡英文與麥卡錫會面目的就是要製造熱鬧，因為這兩人原來就是夥伴，他們的友誼不會因這場會面而增長，其背後目的就是在製造大外宣、大內宣的熱鬧程度。

至於麥卡錫稱「制裁沒有用，不如軍售」，沈富雄表示，這點他其實不反對，但如果他是蔡英文，他會說「軍售也不是很有用，軍售不如想辦法讓共軍不敢打」，並直言「如果蔡英文敢這樣說，我給她一百分。」