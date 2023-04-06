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快訊／蔡英文訪美　中台辦：倚美謀獨將台灣推向「兵凶戰危」險境

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2023.1.11） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中共中央台辦宣傳局局長兼發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對總統蔡英文過境訪美，與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會見。中共中央台辦今（6）最新指出，嚴厲正告民進黨「倚美謀獨」，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

中台辦指出，「中國台灣地區領導人蔡英文以『過境』為名竄美並與美眾議長麥卡錫見面。這是民進黨當局推動台美勾連、『倚美謀獨』的又一挑釁行徑，我們予以強烈譴責，將採取堅決措施懲戒『台獨』分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。」

中台辦表示，一段時間以來，民進黨當局誤判形勢，以為中美戰略博弈給「倚美謀獨」帶來可乘之機，愈加不擇手段拉攏外部勢力；以為抱住美國大腿就可以肆無忌憚地謀「獨」挑釁，出賣民族利益。其所謂「過境」只是幌子，謀「獨」才是真面目。

中台辦稱，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。祖國必須統一，也必然統一。歷史車輪滾滾向前，豈是「台獨」分裂勢力所能阻擋！蔡英文和民進黨當局頑固堅持「台獨」錯誤立場，為了一黨之私甘當美國反華勢力遏華馬前卒，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

中台辦進一步說，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。一個中國原則是公認的國際關係准則和國際社會普遍共識。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政，不容任何外來干涉。美方不斷虛化掏空一個中國原則，嚴重違背其在中美三個聯合公報中作出的嚴肅承諾，在台灣問題上屢屢採取錯誤言行，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。美國反華勢力任何「以台制華」、「挺台遏華」行徑都無法阻擋中國統一的歷史進程。

中台辦強調，「我們正告民進黨當局，徹底放棄『台獨』圖謀，不要在『倚美謀獨』的路上一條道走到黑。否則，任何謀『獨』行徑都將在中華兒女反『獨』促統的強大力量下粉身碎骨。」

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