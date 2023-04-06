瘋電影／超完美狗保姆　家人就該不離不棄而非中途放棄

文／賴賴

瘋言瘋語：

人類因為害怕寂寞而眷養寵物，但是在課本裡似乎沒有教育對於生命應有態度，於是不當照顧、虐待、中途放棄的種種行為似乎不具有任何法律責罰，端看每個主人的道德觀和動物的運氣，電影流暢好看，儘管這是飼養動物的童話，但卻也具有部分教育內涵，希望能夠起到作用。

剛好我曾經飼養過狗兒子一直到善終，所以非常清楚所有過程中可能發生的人力無法抗拒的意外，如果沒有決心把寵物當親生孩子養育，真的就不要養，所有生命都具有靈性，當你在無可奈何的情況下必須拋下他時，那種撕裂式創傷對於寵物來說是極度不公平的，就像是不該生長在動物園的北極熊，老的時候才被放回北極，這部電影不僅教我們尊重所有的生命，特別是那位財閥的女兒，簡短卻精闢的一番談論，非常有深度，就連離婚的父母都可以套用這個邏輯，難怪評價這麼好，非常推薦可以給小朋友觀賞的好作品。

片 名：超完美狗保姆

英文片名：My Puppy

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2023-03-10

片 長：01時52分

導 演： 金周煥

演 員： 柳演錫(Yoo Yeon Seok) 、 車太鉉(CHA Tae-hyun) 、 鄭仁仙(Jung In Sun) 、 姜信一 、 朴昣奏 、 金裕貞(Kim Yoo-jeong) 、 柳秀榮 、 金志映(Kim Ji-Young)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：采昌



劇情大綱

毛爸最大危機，展開尋找完美保姆之旅

民秀（柳演錫飾演）跟女友求婚，對方竟爆出讓他驚呆的真相！原來女友對狗狗的唾液過敏，以至於每次跟民秀的黃金獵犬「魯尼」相處時，都必須先吞下抗過敏藥物…。面對愛犬與愛人必須二選一，民秀不得已只好幫魯尼尋找一個完美保姆！他找來想開咖啡廳卻落空，人生也同樣面臨危機的表哥真國（車太鉉飾演）協助，一起為魯尼尋找合適的新保姆。於是，兩個男人一隻狗，踏上從首爾到濟州的「狗保姆面試」之旅。他們在路上遇到許多不同的狗狗，也讓他們開始思考「家庭」究竟該是什麼模樣…。

【關於電影】

毛小孩的幸福，是我們的約定

根據統計，南韓有1500萬人跟寵物一起生活，等同三人當中，就會有一人跟寵物共同生活。隨著飼養寵物的人口增加，遺棄、虐待等問題也日益嚴重。這部笑中帶淚、思考寵物對飼主意義的電影《超完美狗保姆》，便刻劃著飼主們的苦惱，並以愉悅而溫暖的氛圍，探討流浪狗等社會問題。本片由《鋼鐵雨：深潛行動》製作公司精心打造，故事描述面臨「提早登出」危機的狗主人「民秀」，和人生本來就面臨危機的「真國」，為了替愛犬「魯尼」尋找完美保姆而展開面試，意外以「犬」為名義持續奔走的故事。在尋找完美狗保姆的過程當中，兩人一路從首爾到濟州，與各個狗保姆候選人展開有趣的面試故事。

以青春動作電影《菜鳥警校生》，在南韓掀起565萬觀賞人次票房旋風，並榮獲大鐘電影獎「最佳新人導演獎」肯定；接著又以驚悚奇幻電影《驅魔使者》震撼觀眾的導演金周煥，睽違四年推出這部溫馨力作再戰影壇。他透露在準備前作的過程中，離別了從小就在一起的狗狗，讓他開始思考時間的珍貴，也想喚醒人們對寵物的溫暖視線，讓他將自己的真心，原封不動地融入到這部作品當中。他找來的兩位男主角也大有來頭，透過柳演錫、車太鉉這對展現夢幻默契，在片中甚至比親兄弟更加親密的互動，預示著「國民兄弟」的誕生。

在11年狗主人生涯中，迎來最大難關的「民秀」一角，由外型就如黃金獵犬一般，以溫柔面貌而備受觀眾喜愛的柳演錫飾演。他透過電視劇《機智醫生生活》、《愛情的理解》、《毒梟聖徒》等不分體裁的多樣化作品，展現出多彩多姿的演技。尤其他特有的溫暖與純真，不僅呈現願意為愛犬跟女友付出任何心血的樣貌，更有突如其來在危機面前悽慘的模樣，都讓觀眾情不自禁想要擁抱他。近期透過電視劇《頭腦共助》展現全新面貌的車太鉉，則在締造影史票房紀錄的電影《與神同行》之後，時隔多年再度回歸大銀幕主演，飾演雖然荷包緊繃，卻超有義氣的「真國」一角。

對民秀來說，真國雖然是表哥，卻是不亞於親哥哥的存在，為他展開有勇無謀的狗保姆面試之旅；即使表面上看來不懂事，卻比任何人都充滿義氣，展現出不負眾望的生活演技精髓。這也是兩人繼2008年電視劇《急診室的春天》後再度合作，車太鉉力讚柳演錫：「透過這部作品再度見面，意義非常深遠。兩人展現出很棒的默契，觀眾可以期待我們的兄弟情。」柳演錫也對跟車太鉉豎起大拇指說：「平時就讓人感到舒服，如同親哥哥以上的存在。因為他是家庭與喜劇作品的演技高手，得以展現出電影特有的溫暖與逗趣。」不僅如此，其他演出的群星陣容也讓人大吃一驚，包括鄭仁仙、姜信一（又譯姜信日）、朴昣奏（又譯朴真珠）、太元碩、金裕貞、柳秀榮、金志映、禹棹奐、鄭智勳、李浩貞等知名演員全體出動，展現強烈的存在感，為電影更添豐富色彩。

▲黃金獵犬IQ EQ都非常高，常被用來做導盲犬。

▲大部分的狗坐上車是會害怕的。

▲洗乾淨的小狗超可愛，但養牠時不會時時乾淨。

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