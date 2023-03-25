瘋電影／我的鯨魚老爸　拋妻棄女為了愛卻輸給信仰

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影如果不是布蘭登費雪，說實在的真的是一部極度大風險的獨立作品，從頭到尾只在一個場景一間客廳，而主角竟然是一個兩百多公斤的癡肥男，如果不是那張俊俏的臉龐和令耳朵懷孕的聲線，這部電影真想不出來其他男主可以勝任這麼龐大的重任，奧斯卡男主角獎受之無愧。

儘管在一個客廳的故事，劇情流暢無冷場，節奏緩緩推進，每個轉折處都有驚喜，從面臨即將死亡的肥胖，以為他貧苦所以獲得同情卻也不捨的護士與男主的關係，這才發現原來男主因失去愛人而自暴自棄，原有家有室有女兒竟拋妻棄女有點活該，這又撞進來了個傳教士，劇本巧妙的安排，把整個故事以無關人物堆疊出一個悲劇的結果。

從宗教、性向、愛情和文學，人類的每一道習題都道出偏差的價值，在線上課程中所要學習的是可以獲得高分的作文技巧，而那些匠氣的公式表達卻也正是抹殺才華的最佳利器，寫出來的作品沒有靈魂；宗教名之為追求生命的真諦，教義中卻反同志，儘管同性關係已經進入教育被接受，這個被接受的底蘊就是因為不被接受所以需要教育，而人類最偉大的愛情，其實在步入婚約後是不能自主的，婚後加上有子女，愛情早已和子女出生作為交換條件了，而人類唯一擁有自主權的大概只有自己的體重，但顯然社會價值觀並不喜歡肥胖者，所以肥胖者必須自己承擔被歧視的眼光。四個主題一個場景五個腳色搞定，厲害的劇本。

整部電影沒有壞人，而看似壞女兒的骨底子有著不同思想的善意，非常強大的劇本人物設計，五顆星推薦的好作品。

片 名：我的鯨魚老爸

英文片名：The Whale

類 型：劇情

上映日期：2023-02-03

片 長：01時57分

導 演： 戴倫艾洛諾夫斯基(Darren Aronofsky)

演 員： 布蘭登費雪(Brendan Fraser) 、 莎蒂辛克(Sadie Sink) 、 泰新普金斯(Ty Simpkins) 、 周洪(Hong Chau) 、 珊曼莎摩頓(Samantha Morton)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

一名英語老師查理（布蘭登費雪 飾）中年出櫃後拋棄家庭與愛人私奔，如今他因為愛人過世而罹患暴食症，同時他還要試圖修補與17歲女兒艾莉（莎蒂辛克 飾）的關係……。

▲愛人死後自己就已經跟著死了，任由自己無度的肥胖不就醫。



▲男友的妹妹是幾年來唯一照顧自己的摯友。

▲女兒對這個拋棄的老爸，有著複雜的情愫，至少這個爸爸要幫自己寫論文。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI