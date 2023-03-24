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台梵宗教交流　佛教、天主教攜手祝禱

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼台梵宗教交流。（圖／記者賴賴攝）

▲台梵宗教交流團由中華人間佛教聯合總會主席心保和尚、首愚和尚、悟因長老尼及如淨法師等人，以及監事長明光法師、中國佛教會理事長淨耀法師帶領拜會教宗方濟各。（中華人間佛教聯合總會提供）

天主教教宗方濟各（Pope Francis）以最高禮遇親接中華人間佛教聯合總會及佛教界各寺院僧團代表，擔任聯合總會第3屆輪值主席之一靈鷲山開山住持心道法師，特派恆傳法師、常存法師、恆明法師、寶屹法師，遠赴天主教教廷梵諦岡，跨宗教交流訪問，兩大宗教跨越宗教文化藩籬，攜手為世界和平虔誠祝禱3分鐘，見證了跨宗教共融和諧的世間大愛。

3月14日至23日，台梵宗教交流團由中華人間佛教聯合總會主席心保和尚、首愚和尚、悟因長老尼、如淨法師，明光法師，及中國佛教會理事長淨耀法師，帶領拜會教宗方濟各，並與天主教耶穌會總會代表深度對話宗教發展、全球暖化與消弭戰爭等公共議題；同時參訪800年歷史的聖多瑪斯大學（The Pontifical University of Saint Thomas Aquinas），了解神學院歷史沿革、神職人員培訓養成教育過程，留下許多世紀性的歷史畫面。

議題與心道法師「生命和平、靈性生態」理念契合

此次宗教交流探討主題包括：世界和平、環境和諧，以及宗教神士人員的地位、宗教的永續發展、衝突之下宗教人士的角色以及氣候變遷，宗教界該做的事等公共議題，深刻感受和心道法師長期在全球推動的「生命和平、靈性生態」的跨宗教理念和志業非常契合。

心道法師與神父深刻友誼 展現跨宗教和平大愛

長年推廣愛地球愛和平的心道法師，與天主教有著深的情誼。2017年11月，在靈鷲山聖山寺舉辦第6屆「佛教徒與基督徒的對話」國際研討會，透過聆聽與對話，齊聚一堂為宗教和諧、世界和平寫下新里程碑。當時參加研討會的現任梵諦岡宗教交談委員會主席的基彌格主教(H.E.Msgr.Miguel Angel Ayuso Guixot,M.C.C.J)、秘書長英督尼神父(Msgr.Indunil JanakaratneKodithuwakku Kankanamalage) 和副祕書長的鮑霖神父（Paulin B.Kubuya），和心道法師建立深厚的友誼。

現今人類正面臨諸多困難與挑戰，戰爭烽火連天、世界局勢混沌、人心焦慮，這場橫跨東西方兩大宗教首次交流，更顯意義非凡。心道法師多次受邀參加由義大利、英國、教廷共同發起的「信仰與科學：邁向COP26氣候峰會」，與跨宗教領袖、科學家，討論不同信仰對環境保護的看法、及氣候變遷的行動與計畫，與教宗方濟各（Pope Francis）等人共同簽署聯合呼籲書，希望各國政府加速實現淨零碳排，以教育與環保行動落實生態永續。

▲▼台梵宗教交流。（圖／記者賴賴攝）

▲長年推廣愛地球愛和平的心道法師，和天主教有著很深的情誼，更見證了跨宗教共融和諧的世間大愛。（中華人間佛教聯合總會提供）

▲▼台梵宗教交流。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山當家常存法師與教宗會面，轉達心道法師「生命和平、靈性生態」理念，期盼宗教界團結，成為推動生態的守護者。（中華人間佛教聯合總會提供）

▲▼台梵宗教交流。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山宗委恆傳法師、常存法師、恆明法師3人和寶屹法師，代表開山住持心道法師前往參訪，致贈禮物給天主教友人鮑霖神父。（中華人間佛教聯合總會提供）

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