瘋電影／毒舌大狀　兒童意外失血過多致死兇手不斷換人

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，雖然沒有俊男美女支持，但戲劇性安排符合觀眾需要，儘管不符合實際法律現實，如何將有權有勢，富賈一方的權貴繩之以法，只有靠不符合法律現狀的電影法律童話，才能辦到。

從法官墮落成律師，再沉淪以法律灰色地帶，為達目的不擇手段的方式，爭取反轉可能性，整部電影就像在說一個人生的故事，人們經常不珍惜已經擁有的，不認真維持懶散對待，當生活中出現不如意，便開始怪東怪西，不曾反省自我，正如這位原為法官，不精進怠惰導致升遷無門，而演變成忌妒敵對。

雖然電影目的是為了救一位無辜的受害者，但是成為他人的第三者原本就有罪，而背叛婚姻的男人，更不值得依靠，而法院不就是針對這些道德底層的人所設計的，如何在這些因緣中救出不被過度重判者，電影有許多意涵，不錯看。

片 名：毒舌大狀

英文片名：A Cuilty Conscience

類 型：劇情

上映日期：2023-03-24

片 長：02時23分

導 演： 吳煒倫

演 員： 黃子華 、 謝君豪 、 王丹妮 、 廖子妤 、 王敏德

國家：中國

語言：普通話

發行公司：華映



劇情大綱

大律師林涼水（黃子華 飾）以毒舌見稱，從法官轉為律師，第一個案件便是處理一宗全城關注的虐兒案時，一心想攀附權貴的他，大意讓被告人曾潔兒（王丹妮 飾）蒙受17年冤獄。自此身敗名裂，心懷愧疚，只好以廉價服務為平民百姓打官司，好撫平自己的內疚感。

兩年過去，突然出現了可以讓曾潔兒案件翻案的新證據，他決定提出上訴。因案件涉及香港顯赫的鍾氏家族夫婦，加上鍾家法律顧問董大狀（王敏德 飾）的下流招數，媒體、警界到司法界都與他為敵！在法庭內，林涼水面對強勢的主控官（謝君豪 飾），全力以三寸不爛之舌與權貴展開大戰，誓要為被告人討回公道！



李茂用盡各種方式想獲得升遷，得到岳家認同，讓老婆過上好日子。一次意外，他發現自己竟然與當朝太子的相貌相同，一個想進宮獲得晉升，一個想出宮獲得自由，兩人一拍即合，同意交換身份，這一換，攪得楊家和皇宮中都雞飛狗跳，卻不知兩人正一步步捲入尚書大人的陰謀裡……

▲小孩突然清醒給官司一個極大的強心針。

▲因小孩死亡被判定為兇手。

▲自視甚高的法官律師，沒做準備就上場，害了一名無辜者被羅織入罪。

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