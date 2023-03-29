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瘋電影／致蕾絲莉　樂透頭獎後吸毒酗酒成為軟爛酒鬼

文／賴賴

▲▼致蕾絲莉。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

據說是19天完成的作品，榮獲奧斯卡最佳女主角提名，實在很厲害，CP值也太高了，看了電影後，整部電影的TA真的很小眾，女主角演技堪稱一流，整部電影承擔的比重之重，如果不夠貌美還真的無法看完，小品佳作，適合台灣導演做功課。

整部電影場景最多就在這套小旅館，視野所見是西部荒漠感，杳無人煙的小鎮，人口不多反而街訪鄰居傳話很快，這位年輕中樂透的單親媽，中獎後的荒誕過程都沒有畫面，電影直接進入她潦倒慘澹開始，一個陷入泥沼的醉鬼，如何重新開始，最重要的還是要有美色，否則貴人難以出現，電影流暢，文青作品，清淡溫馨。

整部電影道盡了無常與慾望的組合，突然獲得的橫財，原本可以創造更多人更多機會的善業，卻因為自己的無知愚痴和惡業，才能這樣短短幾年敗光獎金，積善之家，必有餘慶 積不善之家，必有餘殃。

片　　名：致蕾絲莉
英文名稱：To leslie
類　　型：劇情
上映日期：2023-03-24
片　　長：02時00分
導　　演： 麥克莫里斯(Michael Morris)
演　　員： 歐文蒂格(Owen Teague) 、 史帝夫魯特(Stephen Root) 、 艾莉森珍妮(Allison Janney) 、 詹姆士蘭德利赫柏特(James Landry Hebert) 、 安德麗亞瑞斯波羅格(Andrea Riseborough)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：光年映畫

劇情大綱

蕾絲莉（安德麗亞瑞斯波羅格 飾演）是一名德州西部的單親媽媽，辛苦撫養著兒子詹姆士（歐文蒂格 飾演），某次意外中了樂透頭獎，原本有機會展開美好人生，但在六年後她把錢揮霍殆盡，並拋下心碎的親友獨自謀生，而且染上了酒癮，兒子嘗試著與她度過難關，卻還是一次又一次地心碎收場。

遭到兒子放棄的蕾絲莉無處可去，被迫返回家鄉，並求助於好友南西和道奇夫婦（愛莉森珍妮與史蒂夫魯特 飾演）。但由於蕾斯莉曾傷害過他們，不僅不歡迎還惡意趕走她，走投無路的她只能流浪到一間摩鐵，卻遇見好心的老闆史威尼（馬克馬龍 飾演）給她工作。

此時，蕾絲莉開始對過去的行為陷入悔恨當中，而在史威尼的支持下，逐步面對過去行為造成的後果，但最終她是否能夠擁有第二人生呢？

▲▼致蕾絲莉。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲得獎後拋棄孩子只顧自己，母親相當唾棄憤怒。

▲▼致蕾絲莉。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲善良的兒子永遠給母親機會改過。

▲▼致蕾絲莉。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲要不是遇到這位善良有錢的老好人，人生真的就毀掉了。

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