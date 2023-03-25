靈鷲山四期教育阿含期課程全開　近八百人次報名課程

文／賴芃縈

▲靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師鼓勵學員珍惜學佛的機會。

靈鷲山教育院於3/22舉行四期教育第一場「與法有約我要請法」線上課程課間活動，來自美國、英國、印尼、馬來西亞、新加坡、香港、大陸海內外學員齊聚百餘人參與聽法，雲端課程沒有國界時差，隨時可學的佛法課程且短時數的貼心課程設計，讓全球華人受益。

2023年上學期四期教育已圓滿「阿含期」三階次第的線上課程開設，初階《初轉之法》、進階《無我之道》，以及新登場的高階《解脫之門》，從1/4開課至今兩個半月，參加學員已有近八百人。

學法可遠離人間地獄 用心精進體會佛法光明

來自美國鳳凰城的嚴師姊，因地藏菩薩的因緣而親近靈鷲山，師姐分享自己生命遭逢巨大變異而痛苦，且遠在他鄉面對難以接觸佛法，只能靠著自己摸索，直到接觸四期教育線上課程，她運用時間上線學習，滿懷感恩與謝意，最後鼓勵同學珍惜今生的學習，並分享自己精進修行後遠離人間地獄置身人間天堂。

在台灣已經學佛多年的游師姊，因身體病障言語困難，但誠懇寫下心得請人代讀，當她面對生死的無常，病後導致生活中諸多不便，感謝心道法師的慈悲，讓她有機會學習「四期教育」的課程，在學佛的路上，越學越覺不足，於是下載手機APP「妙心摩尼寶」，為自己定下日課，每日禪坐三十分鐘，並且不再以囫圇吞棗式的雲端聽課，而是用傳統上課方式邊聽邊做筆記認真學習，她深刻感受佛法猶如一道光照亮自己的生命。

<我要請法>如何遠離欲樂行 持之以恆修道品

本次請法內容題目有：

1. 阿含期三階課程，從初轉之法、無我之道、解脫之門，都有提到佛陀教導修行要遠離「欲樂行」，但我們活在這個充滿欲樂的世界，真的很難遠離「欲樂行」。

請問法師，沒有遠離「欲樂行」就一定無法修行嗎？有沒有可能在「欲樂行」中也能修行呢？

2. 阿含期高階「解脫之門」，提到修習道品要如同「母雞孵蛋」的持之以恆，但我常常在忙碌工作時，就會開始懈怠，或是失去耐心做每日精進的定課。

請問法師如何在忙碌時，還能提起修習道品的心力？？

授課法師淨華法師和寶祥法師精闢地深入淺出為學員解惑，本次與法有約內容精采，今後將陸續在慧命成長學院臉書分享，敬請關注。

觀照無常去執著 慈悲喜捨生福慧

最後邀請靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師圓滿開示，法師首先讚嘆前面分享的兩位學員，感動他們面對生命種種困境和障礙，精進學習並運用佛法智慧轉念，她鼓勵學員在生活中常常要去觀照苦、空、無常、無我，便能擁有智慧來脫落執著與貪住，以真正覺悟空性看見本來面目。心道法師說：「慈悲生福氣，喜捨生智慧。」在學佛的道路上能有今天的善緣，是經過多人的努力與成就，才有學習的因緣機會，所以學習前輩、菩薩、師父的善知識，精進慈悲喜捨菩薩道，成就圓滿福慧人生，在這無常的世間裡，不要小看每個善根智慧種子，這些種子都會成為未來的基因，種植得越多，讓自己在未來能獲得福慧具足的生命。

這場精彩的「與法有約我要請法」，與會學員法喜充滿。如果您也想吸收這樣的養分，歡迎報名四期教育線上課程。

▲靈鷲山三乘佛學院主任寶祥法師解答是否需要遠離欲樂行？

▲圓滿三門阿含期課程，可獲頒阿含期圓滿修業獎狀，今年第一屆。

▲無我之道營隊開辦，必須上過初轉之法的課程才能參加，還來得及上課。



2023靈鷲山成佛藍圖 四期教育課程總覽

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認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

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