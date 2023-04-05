朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤自己身體」　全場看傻：好可怕

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人有自己喜歡的穿搭風格或是特別的單品。一名女網友就說，朋友特別喜歡穿緊身褲，但她認為這樣會讓私密處悶壞，因此一直勸對方說「改穿寬褲」。可是對方都不接納她的意見，讓她相當不滿，認為對方根本是在作賤自己的身體。文章曝光後掀起討論，網友全看傻眼表示「妳管太多了吧！」

原PO在Dcard發文表示，那名朋友平時非常喜歡穿緊身褲，從大一看到現在已經1年多了，但她認為穿緊身褲不好，因此一直勸說「可以改穿寬鬆的褲子上課」，但對方都不接受她的意見。

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原PO生氣表示，若是朋友未來因為一直穿著緊身褲，導致私密處感染生病，「真的是自己活該」，也不解地問「到底為什麼要每天緊身褲上課，對自己身體不好呢？」認為寬褲既涼爽又透氣，對私密處保養也很好，「實在不懂朋友（為何）還喜歡每天穿緊身褲，作賤自己的身體」。

但文章曝光後，網友都認為原PO管太多，「我覺得妳已經提醒了，這是人家的選擇，老實說不用干涉吧」、「妳也是很雞婆，同學很可憐，自以為『為了她好』這種想法，來要求別人活成妳想像的樣子，真的很情勒」、「對不起，但我覺得妳講話語氣好討厭，強把個人觀念加在別人身上，也許朋友穿緊身褲比較舒服，還有漂亮啊」、「妳好可怕，不接受妳的意見就被說作賤自己」。