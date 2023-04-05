擁有雙陰道爆紅創業　網紅自豪：一個用來「工作」一個用來「玩耍」

▲31歲網紅伊芙琳天生就有兩個陰道。（翻攝 Evelyn Miller / SWNS）



圖文／鏡周刊

澳大利亞黃金海岸的31歲女子伊芙琳·米勒（Evelyn Miller）以「兩個陰道」著名，在OnlyFans和Pornhub上拍攝影片，以「提高人們對此疾病的認識」。她在2011年被診斷出患有雙子宮，當時一位婦產科醫生在阿德萊德的婦幼醫院檢查時發現了這種罕見病例。伊芙琳有兩個子宮、兩個卵巢和兩個陰道，全部正常發育。

伊芙琳回憶起自己17歲時第一次嘗試性行為，卻感到「阻礙」，因為她的尿道位置比常人的還低，導致她的兩個陰道位於兩側。伊芙琳非常焦慮，不願意向性伴侶透露自己的病情。

她表示：「我非常擔心，因為男人不知道該怎麼做，他們只會一直用陰莖碰我的尿道，我不知道自己身體哪裡出了問題。我在性方面非常焦慮。當時我只和我爸爸住在一起，所以我沒有任何人可以私下諮詢。當時我們住在一個偏遠的農場，我們只有撥接上網，因此我也無法在上網搜尋自己的症狀。」但現在她已經坦然接受了這個「珍貴又奇特」的身體狀況。

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診斷出患有雙子宮後，伊芙琳覺得自己有了新的生活動力，於2018年與丈夫湯姆一起創建了OnlyFans帳戶。他們一起拍攝了性愛影片，也製作了一些「DIY」的影片，包括使用性玩具等。她與丈夫現在還一起經營一家行銷公司，並且說他們的成功在她懷孕期間達到了高峰。

伊芙琳表示，「我一直對性工作很好奇，有時候其他男人也會參與其中。它並不感覺像是出軌，因為我有一個陰道是用來『工作』，另一個是用來『玩耍』。對我來說，這是一個非常成功的工作，因為人們非常好奇 - 他們喜歡我擁有兩個陰道。雖然這聽起來可能有點糟糕，但這感覺非常有力量。」

她也表示，非常感激大家對「雙子宮」的問題如此開放，並自豪地表示，很高興能在這些平台教育人們相關的知識，也鼓勵任何年輕女性，如果覺得不對勁，就去檢查一下。

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