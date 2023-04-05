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星二代吹牛：長榮張家我親戚　「軟爛寄生」誇張行徑曝

髮型設計師華爾特（圖）對張覺引的所作所為，至今仍無法原諒。

▲髮型設計師華爾特對張覺引的所作所為，至今仍無法原諒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

資深藝人張魁的長子張覺引，5年前得知涂姓友人與黃男、張男有債務糾紛，竟將涂誘騙至咖啡店，讓黃、張2人率眾將涂擄走逼債，還伺機騙走涂的名牌包，事後涂不滿提告，法院去年分別依妨害自由、詐欺取財等罪，判張3個月及6個月徒刑，得易科罰金定讞。

新聞曝光後，張覺引透過媒體喊冤，強調遭到誣陷，還哽咽表示連累了父親，他深感愧疚，並透露父子已鮮少碰面，也失去盡孝道的機會。雖然鏡頭前看似悔意滿滿，但本刊最近接獲爆料，指他到處騙錢，糾紛不斷，還欠下一堆爛帳，根本沒學乖，且毫無悔意。

「張覺引一直寄生在同事、朋友之間，很多人都被他拖累！」曾跟張共事的髮型設計師華爾特表示，多年前他在台北市東區一間複合式髮型沙龍酒吧工作，股東J先生與張認識多年，加上當時張跟妻子都沒工作，J先生於是好心雇用張及張妻擔任廚師、會計，張的公關能力不錯，與店內同事相處融洽，不久就被拔擢為主管。

張覺引拜託華爾特「借名買車」，卻積欠上萬元罰單未繳。（讀者提供）

▲張覺引拜託華爾特「借名買車」，卻積欠上萬元罰單未繳。

華爾特說，張覺引起初還算是低調，到職幾個月後跟同事閒聊，才透露他是張魁的兒子、藝人張峰奇同父異母的哥哥，還說長榮集團張家也是他的親戚，大家才知道他的家世背景驚人。由於張作風海派、能言善道，又有星二代、財閥背景加持，很快就博得大家的信任，直到某天，張向華開口「借名買車」，才讓華看清他的真面目。

華爾特對張覺引提告，雙方以15萬元和解，但張至今未付一毛錢。（讀者提供）

▲華爾特對張覺引提告，雙方以15萬元和解，但張至今未付一毛錢。

華爾特告訴本刊，張覺引當上主管沒多久後就問他：「你相信我嗎？可以借你的名幫我買車嗎？」並告訴他因為「私人因素」，薪水都是領現金，也沒辦法辦貸款，所以想借名買車，還強調只是暫時性的，之後就會將車過戶回自己名下。一向很有大哥風範的張開口拜託，加上又是股東的朋友，華認為應該沒有問題，便一口答應，沒想到卻因此負債累累。

華爾特說，2019年底，沙龍酒吧因經營出問題打算收攤，同一時間，他陸續收到代買車輛的帳單跟罰單，擔心酒吧歇業後張覺引會擺爛落跑，屢次要求張盡快處理，張則以「車已找到買主接手、過戶需要時間」等各種理由拖延，華遲遲等不到錢入帳，卻收到更多催繳通知及罰單。

資深藝人張魁（圖）與前妻生下長子張覺引，再婚後又生了2個兒子。

▲資深藝人張魁（圖）與前妻生下長子張覺引，再婚後又生了2個兒子。


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