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豬價飆新高！　金峰滷肉飯、小王煮瓜宣布漲價

▲▼小吃,滷肉飯,燙青菜,晚餐,午餐,台式 。（圖／記者施怡妏攝）

▲多名滷肉飯業者決定漲價。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內蛋價仍未回穩，肉價也跟著狂飆，豬價3日批發價已經到1公斤99.03元，再度創下新高，知名餐飲店包括金峰滷肉飯、帶有米其林光環的小王煮瓜都宣布，將滷肉飯調漲5元。

滷肉飯是台灣常見的日常小吃，國內外民眾都喜愛，不過親民的價格恐怕再也不見。金峰滷肉飯公告指出，因應肉價上漲，20日起滷肉飯將調漲5元，小王煮瓜則已調漲5元。

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根據《TVBS》報導，鬍鬚張目前還未規劃調漲，其他的滷肉飯業者則先自行吸收成本，再觀望一段時間。

▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,批發市場,傳統市場,採買,人流,採購,設攤,攤販,擺攤,榮星攤販集中場,濱江市場外攤,口罩,武漢肺炎,人潮,群聚,上街買菜,搶購,攤商,紓困,經濟,消費者物價指數,CPI,通膨,景氣。（圖／記者李毓康攝）

▲豬價恐飆破百元大關。（資料圖／記者李毓康攝）

從業30年的豬肉攤商指出，他從未見過這樣的飆漲情況，且接下來半年還有端午節、中元節和中秋節，都需要大量的豬肉，價格恐怕無法樂觀。

根據本站先前報導《豬肉價創新高憂豬源不足！清明節全台肉品市場「統一休3天」》，中華民國養豬協會理事長楊杰表示，台灣肉品市場分別北中南，原本清明節後的肉品市場休假時間，南部休3天，北部跟中部休2天，由於政府擔心豬源供應量稍嫌不足，討論後達成共識並定案，全台統一休3天。

楊杰認為，從養豬產業立場看來，會讓人覺得是為了打壓豬價，但價格取決於供需，不過養豬業因為原物料成本上升，就算賣出價格提高，也沒什麼賺頭。

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