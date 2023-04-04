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快訊／500萬退休金被炒股賠光　老公一怒亂拳長棍打死妻被收押

▲▼林姓丈夫開車離開，獨留妻子在宮廟過夜 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林姓丈夫開車離開，獨留妻子在宮廟過夜 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區一名婦人因丈夫要換車需要用錢，但她卻拿不出來，才坦承半年前陸續投資失利，將丈夫500萬退休金全賠光，夫妻倆為了這事爭吵不斷；日前2人到友人宮廟拜拜時再爆口角，丈夫盛怒下持掃帚狂毆她，隨後負氣回家，妻子留下過夜，豈知翌日突昏迷送醫不治，丈夫事後懊悔仍被依法送辦，新北地檢今聲押獲准，妻子死因將擇日解剖。

據了解，53歲林姓男子與50歲鐘姓妻子育有一對兒女，林男從汽車公司退休後，領了500萬退休金交給妻子保管，自己再到電子公司做送貨司機；日前林男表示家中車子老舊，想要換部新車，於是向妻子要錢買車，妻子支吾其詞，最後紙包不住火，才坦承半年前陸續投資股票，把500萬全賠光，夫妻倆因這件事爭吵不斷。

1日晚間，夫妻倆前往好友開設的宮廟拜拜，不料卻又再次因錢的問題再爆衝突，林男當下情緒失控，朝妻子揮拳痛打並持掃帚長棍狂毆，最後因友人阻攔才作罷，隨即負氣開車離去；挨揍的鐘女不敢回家，只好向友人借宿一晚，直到2日晚間，友人察覺鐘女情況不對，立即報警送醫，但她送到院後已經死亡。

宮主表示，林男是最近才開始出現家暴情況，當天鐘女挨揍後留宿，自稱頭很暈、想休息一下，吃了粥後便睡去，還睡到打呼，沒想到2日傍晚6時許，打呼聲卻突然停止，察覺情況有異上前查看，赫然發現鍾女叫不醒，嚇得立即將她送醫。宮主說，事發前有關心鍾女，問她要不要去醫院，但卻遭到婉拒，回說「我休息一下就好」，豈料竟會因此送命。

鍾女到院時已經沒有心跳，經搶救後仍宣告不治，初步檢視，身上有多處明顯瘀傷，研判是外力造成，非自然死亡，警方獲報後立即成立專案小組追查，並將涉案的丈夫林男帶回，林男到案後相當懊悔，但仍依傷害致死罪移送，4日下午，新北地檢署聲押獲准，至於鐘女致死主因將擇日解剖。

▼林姓丈夫持掃帚長棍打死妻子。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北樹林丈夫打死妻。（圖／記者陳以昇翻攝）

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