又有臉書社團遭滅！9.2萬成員「南投人聊天室」被消失　在地人哀號

▲「南投人聊天室」社團被停用。（圖／管理員授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

近來傳出不少臉書社團慘遭「滅團」消息，讓不少網友相當不滿。沒想到今（4）日又有社團被消失，多達9.2萬成員的臉書社團「南投人聊天室」今早無預期被停用，目前管理團隊已啟用預備社團，也正在找管道申訴，希望能早日找回舊社團。消息一出讓不少在地人哀號「難怪都找不到！」

臉書「南投人聊天室2.0」發出公告，表示今早發現南投人聊天室社群被官方暫時關閉，已經進行協調處理，因此如果有消息需要交流，要先到備用社團內發言。另名管理員也在個人臉書發文表示，目前他們正在處理並想辦法申訴，因此啟用備用社團「南投人聊天室2.0」。

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許多網友看到公告後，表示「被惡意操作？」「難怪想說怎麼不見，還以為手機有問題」、「怎麼會這樣」、「這不是個案，基隆人的社團也被臉書移除」、「最近很多大社團都被移除欸」、「我還以為我被封鎖」。

▲管理員啟用備用社團。（圖／翻攝自Facebook／南投人聊天室2.0）

近來許多臉書社團都被「滅團」，包括41.5萬成員「全球飯店住起來」、69.3萬成員「台灣景點分享站」、23.5萬成員「漂亮媽咪寶貝 出清二手全新 跳蚤市場來挖寶」、21萬成員「貓狗寵物用品二手貨」、18萬成員「二手車·中古車 汽車買賣交流平台」、12萬成員「孕媽●嬰兒●幼兒二手用品交流」等，超過10個以上社團抗議臉書不公，也找上新北市議員蔡淑君陳情。

許多社團管理員指出，只收到「違反社群守則」的通知就被關站，甚至有人連警告都沒有，就發現社團全都不見了，且向臉書申訴也沒有下文，只好成立自救會，希望能夠保障自身權益。