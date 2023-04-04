臺灣交響樂團徵「豎琴團員」也要會鋼琴　網熱議：買菜送蔥貪小便宜

▲國立臺灣交響樂團甄選豎琴兼鋼琴團員引發熱議。（圖／翻攝國立臺灣交響樂團官網）

記者楊惠琪／台北報導

國立臺灣交響樂團近日在網站公告甄選112年度豎琴（兼鋼琴）團員，引發網友熱議，國家級的職業樂團，聘任正式的團員，竟要「豎琴兼鋼琴」，質疑根本省錢省過頭，有種「買菜送蔥」貪小便宜的感覺，還有網友說，如果交響曲中同時出現鋼琴跟豎琴，要跑來跑去好累，職缺應該改成「豎琴兼鋼琴兼短跑健將」。

國立臺灣交響樂團在官網張貼「112年度豎琴（兼鋼琴）團員甄選公告」，開出豎琴團員職缺，但備註要「兼鋼琴」，甄選須經過3階段選拔，正取1名，得視成績擇優備取1名。

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國立臺灣交響樂團的徵才公告，在網路引發熱議，有網友說，聘任豎琴或鋼琴團員可以理解，但沒聽說過職業樂團要豎琴兼鋼琴的。還有網友說，這種招聘就好像聘飛機師，但公司覺得機師上班時間太少，還要兼任開公司旗下的輪船；也有網友說就像「安親班徵煮飯阿姨，會鋼琴佳」。

但有網友認為，「豎琴或鋼琴在管絃樂團裡，沒出現太長時間，所以主修豎琴的，只要會彈鋼琴都可以，所以就一人兩角用」。還有網友說「以納稅人立場，如果明明有適合的人才可用，樂團卻為了一個每年演奏上不了幾次台的職缺搞兩個人進去，我才真的生氣」。

國立臺灣交響樂團回應，此次招考豎琴演奏團員，是以豎琴演奏能力為主，另預計於招考時概略了解應試者的鍵盤能力作為參考，在可能的範圍內，協助鍵盤聲部的排演。強調鋼琴不是絕對必要能力，只是招考時的參考，甄選條件應該不至於太苛求，但尊重外界的討論。