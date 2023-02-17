　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

絕美琴音！英國13歲眼盲少女演奏　評審震驚：不可思議

記者詹雅婷／綜合報導

英國13歲盲眼少女露西（Lucy）在伯明罕火車站進行鋼琴演奏，在她按下琴鍵的那一刻開始，彈奏出的迷人琴音吸引大批群眾圍觀，還有人當場落下感動眼淚。這段畫面被分享在網路上，許多網友隔著螢幕熱淚盈眶。

每日郵報報導，綁著頭髮的露西身穿連衣裙來到車站前，先由一名男子引導至鋼琴前，協助她坐下並指引琴鍵位置。依據影片，露西完美演奏蕭邦的Opus 9 Number 1，迷人琴音吸引周邊路人駐足聆聽，小朋友也停下腳步，不少民眾拿出手機錄影。

這其實是英國頻道Channel 4才藝選秀節目「The Piano」片段，在露西演奏的同時，評審們就在密室觀看，但顯然深深被她的琴音打動。其中一人還說，「她能演奏這首曲子真是令人難以置信，是怎麼學的？太不可思議了」。

隨著露西表演結束，觀眾為她鼓掌。當時在場的一名女士說明，露西狀況特別，當人們鼓掌時，她會摀住耳朵。

Channel 4官方推特發布這段影片後，許多網友隔著螢幕看完後也相當感動，甚至有人熱淚盈眶，「露西的表演精彩絕倫」、「她看起來像是被美麗音色包圍著」。

ET快訊
無套尬酒店妹！　25歲男噴「黃綠起司醬」痛慘
大陸男環島被高雄路燈電死！　法官判國賠463萬
蕾菈被問第三胎！　行房「5體位」全說了
樹懶排第2！地球10大愛睡覺動物　冠軍每天醒15分鐘
3萬房貸補貼遭轟北七政策！　內行點名「2類人」才拿得到
淫男街頭隨機強壓正妹性侵！　跳蛋沾滿嘉明慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭寸土不讓　澤倫斯基：割地求和不是俄烏談判選項

長腿偽娘現蹤！中年大叔穿性感黑絲襪、高跟鞋　只為滿足變態淫慾

美地鐵「死亡拖行」　狗狗牽繩夾在列車門！男遭扯下鐵軌慘亡

絕美琴音！英國13歲眼盲少女演奏　評審震驚：不可思議

中國間諜氣球幕後黑手曝！　日媒：恐為習近平背後的神祕部隊

畫面曝光！突然被變態男撲倒　健身妹「狂揮拳搏鬥」驚險逃性侵

南韓擬修改「老年」定義！70歲才能免費搭地鐵　彌補長年財政虧損

白俄羅斯總統：若受到攻擊就參戰　已準備好再次提供領土給俄軍

恐怖寄生蟲侵入　醫從14歲男腦內取出拳頭大「罕見囊腫」奇蹟救命

金正恩殺家人成性「金與正恐成下一個」！專家：第一千金動搖她地位

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

烏克蘭寸土不讓　澤倫斯基：割地求和不是俄烏談判選項

長腿偽娘現蹤！中年大叔穿性感黑絲襪、高跟鞋　只為滿足變態淫慾

美地鐵「死亡拖行」　狗狗牽繩夾在列車門！男遭扯下鐵軌慘亡

絕美琴音！英國13歲眼盲少女演奏　評審震驚：不可思議

中國間諜氣球幕後黑手曝！　日媒：恐為習近平背後的神祕部隊

畫面曝光！突然被變態男撲倒　健身妹「狂揮拳搏鬥」驚險逃性侵

南韓擬修改「老年」定義！70歲才能免費搭地鐵　彌補長年財政虧損

白俄羅斯總統：若受到攻擊就參戰　已準備好再次提供領土給俄軍

恐怖寄生蟲侵入　醫從14歲男腦內取出拳頭大「罕見囊腫」奇蹟救命

金正恩殺家人成性「金與正恐成下一個」！專家：第一千金動搖她地位

崑大延攬台灣松下前總經理林淵傳　擔任榮譽講座教授蒞校技術指導

烏克蘭寸土不讓　澤倫斯基：割地求和不是俄烏談判選項

「藝人楊小姐」亮名號求訂位！她帶12人現身餐廳…秒出糗：被笑到現在

飼主貼「惡犬勿近」警告別擼狗！本尊「瞇眼燦笑」曝...網全笑翻

捷運北車站「閘門無預警關閉」乘客被夾　他嚇壞：車門還開著

112羊兒合歡山公路衝刺　清境奔羊節睽違3年終回歸...遊客嗨翻

快訊／國1仁德段小貨車起火　「燒到剩骨架」黑煙狂竄搶救中

名導陳可辛父親離世！享耆壽92歲　吳君如列孝媳飛泰國奔喪

長腿偽娘現蹤！中年大叔穿性感黑絲襪、高跟鞋　只為滿足變態淫慾

經典賽用球陌生感　宋家豪：短期賽需要抗壓

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

國際熱門新聞

全球城市塞車排名　台灣5縣市上榜

布魯斯威利確診「額顳葉失智症」　家屬痛苦發聲

專家：金正恩殺家人成性「金與正恐成下一個」！

單身男家樂福隨機塞「分手吧」紙條

影片曝！　他入獄13天被「鎖冰櫃」凍到死

美史上最高齡總統　80歲拜登健康檢查結果出爐

約會該男人付錢　深田詠美道歉又炎上

研究：陰莖勃起平均長度增24％

通膨壓力持續、Fed官員放鷹 美股收黑

外媒曝特斯拉Model 3進行大改版　售價更親民

和尚「吞吐洋腸」誇張影片曝！廟方認了

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

業餘俱樂部氣球鬧失蹤！疑遭美軍F-22擊落

索羅斯：習近平勢必失敗　中國強權夢難實現

更多熱門

相關新聞

梵克雅寶動物胸針Q爆

梵克雅寶動物胸針Q爆

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）2017年推出Lucky Animals系列動物胸針，可愛又動感的設計擄獲不少收藏家的心，連英國王后卡蜜拉都是粉絲，珍藏蜂鳥、貓頭鷹與松鼠造型胸針。今年此系列再添新成員，一口氣推出Teddy Bear泰迪熊、Fox狐狸、Dachshund臘腸狗、Bichon Frisé比熊犬和Frog青蛙等款式，5件新作各個模樣超萌。

情人節放閃珠寶出列

情人節放閃珠寶出列

心形手鍊好入門

心形手鍊好入門

江詩丹頓懷錶200歲

江詩丹頓懷錶200歲

300萬YouTuber「穿火辣聖誕裝」　粉絲戀愛

300萬YouTuber「穿火辣聖誕裝」　粉絲戀愛

關鍵字：

Channel 4鋼琴蕭邦

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

國小男童遊北市動物園落水影片曝

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面