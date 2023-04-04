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北海道滑雪場「發現人腳」挖出女屍！　她滑雪失足遭活埋2個月

▲▼ 滑雪,滑雪場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本一名女子滑雪後失蹤，直到2個月後才被發現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本北海道一間滑雪場非壓雪區的林間雪道3日發現人類的腳與滑雪板，警方獲報後趕往現場，並將受困者救出，但當場確認死亡。警方初步研判，死者是2月多到此進行山岳滑雪後便失蹤的30多歲女性滑雪客，不過詳細身分仍待調查。

根據《北海道新聞》報導，一名滑雪客3日到北海道赤井川村KIRORO滑雪場的非壓雪區進行山岳滑雪，沒想到當天上午10時半左右卻在滑雪過程中，在林間雪道發現疑似人類的腳與滑雪板，因此緊急聯絡滑雪場的巡邏隊。巡邏隊轉而通報警方。

警方與救難人員趕往現場後，將深埋雪中的女性拉出，但當場確認死亡。據警方表示，女子陳屍地點附近2月才有一名到此進行山岳滑雪的30多歲女性公司職員失蹤，初步判斷就是死者，接下來將進行進一步的身分確認。

許多資深滑雪客為追求刺激，會選擇在常規雪道外進行山岳滑雪，然而山岳滑雪的林間雪道未經過壓雪，有一定危險性，光是今年1月，日本各地滑雪場就傳出多起雪崩導致山岳滑雪客被活埋的事件，甚至造成多人死亡，包含31歲的美國滑雪好手凱爾·斯梅恩（Kyle Smaine）。

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