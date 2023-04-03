尹錫悅到大邱開球驚傳恐攻！韓女發文「要帶炸彈去」　警衝入她家

▲尹錫悅至大邱開球，一名20多歲女子發文說要帶炸彈到現場。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓一名20多歲女子日前在網路上發布恐怖攻擊訊息，宣稱將趁總統尹錫悅在地方跑行程之際，帶著炸彈前往現場。警方3日表示，總統造訪大邱當天已經在該名女網友家中將她逮捕歸案，有可能進一步移送檢察機關。

根據韓聯社、首爾新聞等報導，大邱南部警察署網路調查組3日表示，將依威脅恐嚇等多項罪嫌對20多歲女性正式立案調查。據指出，被捕女子1日在推特（Twitter）發文聲稱，「我今天要提著炸彈去西門市場」，文章同時上傳了總統尹錫悅當天將至大邱開球並造訪當地知名的西門市場的新聞截圖，暗示將進行恐怖攻擊。

報導指出，尹錫悅1日前往大邱三星獅球場為南韓職棒賽季開幕戰開球，隨後與第一夫人金建希出席大邱西門市場100周年紀念儀式，不過整趟行程並未發生任何襲擊等特殊狀況。有推特用戶看到宣稱恐攻的文章後向警方報案，大邱員警立刻鎖定發文者身分，很快就在1日下午於其住家將女網友逮捕。

女子受訊問時表示，雖然上傳恐嚇文章，但實際上沒有打算進行恐怖攻擊的想法。然而，警方仍然認為女子涉有恐嚇未遂等嫌疑，目前正在對詳細情況進行追加調查，確切掌握犯罪動機後，再討論決定是否將女子移送檢方偵辦。