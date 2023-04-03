民眾黨4／27登記總統初選　5月17日公布結果「立委提名要6月」

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨「選舉決策委員會」（選決會）於3日召開第一次會議，會中通過總統與區域立委提名期程，包括4月17日同時公告總統及區域立委提名辦法，4月27日至5月8日總統初選領表登記，5月17日中央委員會確認後，公告2024總統提名人。至於立委提名部分，5月12日各縣市黨部完成推薦名單送選決會審議，最終於6月7日公告區域立委提名名單。

民眾黨於3日上午10時30分在中央黨部召開選舉決策委員會，選決會成員，包括黨主席柯文哲、秘書長周台竹、新竹市長高虹安、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、指定中央委員林富男、前北市副市長黃珊珊、台大醫院乳房醫學中心主治醫師張金堅、柯文哲辦公室特聘顧問林有志，以及宜蘭縣黨部主委李偉華、民眾黨黨代表張清俊。

民眾黨於會後轉述，今日召開第一次選決會，在會議中討論總統與區域立委提名期程，包括2024總統初選期程草案，將於4月17日選決會公告，4月27日至5月8日領表登記，5月9日若超過一人登記便進行協調或初選，5月17日中央委員會確認後，當天公告本黨2024總統提名人。

至於2024區域立委提名期程草案，同樣於4月17日公告總統及區域立委提名辦法，5月12日各縣市黨部完成推薦，推薦名單送選決會審議，並在5月31日之前完成協調或民調，最終於6月7日中央委員會公告區域立委提名名單。

據了解，首次召開的選決會原本要討論5名現任不分區立委邱臣遠、賴香伶、張其祿、吳欣盈、陳琬惠，以及前立委蔡壁如要投入的區域選區，但最終決定先確定時間期程、詢問個人意願後再做討論；至於不分區名單尚未列入此次討論項目。

另外，總統大選領表登記為4月27日至5月8日，將於4月8日訪美的柯文哲預計4月28日回台，該時間可說是為柯文哲「量身定作」，也意味著柯文哲絕對不會缺席2024總統選舉。