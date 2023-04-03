憂農地遭國土計畫大筆劃進保育區　中寮鄉民眾向監察委員陳情

▲監委巡察南投，受理中寮鄉民眾陳情。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

監察委員葉大華、賴振昌日前至南投縣巡察，中寮鄉「清龍城土地權益促進會」就《國土計畫法》相關議題，請求監委向中央反映暫緩實施，待進行更完整調查，並修改不合宜的劃設規定，讓該法更臻完善後再行施行，監委仔細聆聽、了解民眾訴求後，已入案帶回監察院研辦。

葉大華、賴振昌於3月30日由副縣長王瑞德陪同，在縣府受理民眾陳情，清龍城土地權益促進會等3人由蘇姓民眾代表陳述意見，監委針對陳情內容詳細詢問，縣府地政處地用管理科長林鋒文也在現場了解。

蘇姓民眾表示，中寮鄉以農為主，鄉內多為丘陵地形，平坦聚落區及農地本就不多，鄉內又多被劃入國保1、國保2，未來土地使用權益恐嚴重受限，盼中央能暫緩推動，再做更完整調查，讓國土功能分區劃設修正得更符合實際需要，以確保民眾土地使用權益。

林鋒文補充，中寮地屬偏鄉，可供建築範圍不多，該促進會擔心因國土分區功能劃設因素，未來土地使用權益將受限，希望爭取將適宜居住地區劃為城鄉發展地區。

林鋒文指出，為使民眾更了解國土功能分區劃設情形，目前縣府正積極至各鄉鎮公所辦理諮詢說明會，預計4月20日會辦理北中寮地區說明會，向當地7村民眾詳細說明國土計畫分區功能劃設情形，並收集民眾意見、彙整後呈報給中央，作為該法推動參考；中央也強調目前鄉親合法使用土地部分，不論如何劃定，都會保障既有合法使用權益，使用管制上儘量避免造成太大影響。