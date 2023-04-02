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枉死狒狒遭控「根本沒結紮」　六福村：獸醫有發現傷口

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。斷層掃描（圖／林務局提供）

▲狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。斷層掃描（圖／林務局提供）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

東非狒狒逃竄後遭獵人射殺身亡，六福村歷經多次否認後，最終改口稱從結紮傷口判斷，承認脫逃狒狒是園區所有。對於有參與東非狒狒初步驗屍的成員指出，死亡狒狒身上並沒有結紮的痕跡，對此，六福村表示，獸醫於搶救過程，確實發現有結紮傷口特徵。

六福村指出，對於外界指稱脫逃狒狒並無結紮，誠如之前說明，本園區獸醫於搶救過程，確實發現有結紮傷口特徵，故判斷本狒狒為本園區所有，並於確認後第一時間對外說明並致歉，最後結果，靜待相關單位解剖報告釐清，再次感謝大家關心。

東非狒狒脫逃事件，經過長達17天的逃亡，3月27日在桃園落網後遭槍殺身亡，林務局28日展開死因調查，先送往台北市立動物園初步驗屍、進行X光掃描以確認受傷部位，並採集檢體確認品種，29日在農委會家畜衛生試驗所進行死因病理解剖，全案已由桃園地檢署接手偵辦。

原先一再否認脫逃狒狒是來自園區的六福村，在檢調接手偵辦後，才改口以結紮傷口相似為由，坦承就是自家狒狒。《ETtoday新聞雲》獨家報導，有第一時間參與驗屍的相關人員透露，在死亡狒狒身上根本看不到明顯的結紮痕跡，質疑六福村是擔心親緣鑑定遲早會被發現，才趕快承認止血。對此，六福村指出，獸醫於搶救過程，確實發現有結紮傷口特徵，故判斷本狒狒為本園區所有。

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