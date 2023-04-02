獨／六福村「死了才認」　枉死狒狒遭爆：根本沒結紮

▲六福村以結紮傷口吻合，改口承認脫逃狒狒是自家的。（圖／攝影中心攝）

記者楊惠琪／台北報導

東非狒狒從脫逃到命喪槍下，引發全台關注，六福村從一開始數度否認狒狒是來自其園區，最後以結紮傷口特徵吻合才又改口承認。但有參與東非狒狒初步驗屍的成員向《ETtoday新聞雲》透露，死亡狒狒身上並沒有結紮的痕跡，質疑六福村滿口謊言，可能擔心後續親緣鑑定被抓包，才隨便找理由承認止血。對此，林務局表示，目前由桃園地檢署偵辦中，全案靜待偵查終結。

全台關注的東非狒狒脫逃事件，經過長達17天的逃亡，3月27日在桃園落網後竟遭槍殺身亡，林務局28日展開死因調查，先送往台北市立動物園初步驗屍、進行X光掃描以確認受傷部位，並採集檢體確認品種，29日在農委會家畜衛生試驗所進行死因病理解剖，全案已由桃園地檢署接手偵辦。

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原先一再否認脫逃狒狒是來自園區的六福村，在檢調接手偵辦後，才改口以結紮傷口相似為由，坦承就是自家狒狒。但據了解，第一時間參與驗屍的相關人員透露，在死亡狒狒身上根本看不到明顯的結紮痕跡，質疑六福村是擔心親緣鑑定遲早會被發現，才趕快承認止血，並直指六福村一開始應該就知道是自己的狒狒，只是說了一個謊，就要更多的謊來圓。

林務局前天（3/31）會同新竹縣政府，並邀集專家學者到六福村野生動物園勘查狒狒飼養場域，林務局保育科長鄭伊娟表示，根據六福村提供的資料顯示，園區內的狒狒沒有全部都結紮，至於死亡狒狒究竟有無結紮，則表示，全案已經由桃園地檢署偵辦，林務局無相關解剖資料，一切靜待檢察官偵查終結。

屏東科技大學野生動物收容中心主任陳添喜表示，脫逃狒狒本來就不太可能是民間私養，從何處脫逃，各界應該都很清楚，而且一旦落網，不論是生是死，只要親緣鑑定一驗下去，「結果一槍斃命，是遲早的事」。但他表示，外界也不要對六福村窮追猛打，因為一旦六福村垮了，龐大的動物安置，恐怕更是另一場災難，認為應該協助六福村改善飼養與管理措施，防止日後又有動物脫逃。