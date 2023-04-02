　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／六福村「死了才認」　枉死狒狒遭爆：根本沒結紮

▲▼六福村狒狒。（圖／攝影中心攝）

▲六福村以結紮傷口吻合，改口承認脫逃狒狒是自家的。（圖／攝影中心攝）

記者楊惠琪／台北報導

東非狒狒從脫逃到命喪槍下，引發全台關注，六福村從一開始數度否認狒狒是來自其園區，最後以結紮傷口特徵吻合才又改口承認。但有參與東非狒狒初步驗屍的成員向《ETtoday新聞雲》透露，死亡狒狒身上並沒有結紮的痕跡，質疑六福村滿口謊言，可能擔心後續親緣鑑定被抓包，才隨便找理由承認止血。對此，林務局表示，目前由桃園地檢署偵辦中，全案靜待偵查終結。

全台關注的東非狒狒脫逃事件，經過長達17天的逃亡，3月27日在桃園落網後竟遭槍殺身亡，林務局28日展開死因調查，先送往台北市立動物園初步驗屍、進行X光掃描以確認受傷部位，並採集檢體確認品種，29日在農委會家畜衛生試驗所進行死因病理解剖，全案已由桃園地檢署接手偵辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原先一再否認脫逃狒狒是來自園區的六福村，在檢調接手偵辦後，才改口以結紮傷口相似為由，坦承就是自家狒狒。但據了解，第一時間參與驗屍的相關人員透露，在死亡狒狒身上根本看不到明顯的結紮痕跡，質疑六福村是擔心親緣鑑定遲早會被發現，才趕快承認止血，並直指六福村一開始應該就知道是自己的狒狒，只是說了一個謊，就要更多的謊來圓。

林務局前天（3/31）會同新竹縣政府，並邀集專家學者到六福村野生動物園勘查狒狒飼養場域，林務局保育科長鄭伊娟表示，根據六福村提供的資料顯示，園區內的狒狒沒有全部都結紮，至於死亡狒狒究竟有無結紮，則表示，全案已經由桃園地檢署偵辦，林務局無相關解剖資料，一切靜待檢察官偵查終結。

屏東科技大學野生動物收容中心主任陳添喜表示，脫逃狒狒本來就不太可能是民間私養，從何處脫逃，各界應該都很清楚，而且一旦落網，不論是生是死，只要親緣鑑定一驗下去，「結果一槍斃命，是遲早的事」。但他表示，外界也不要對六福村窮追猛打，因為一旦六福村垮了，龐大的動物安置，恐怕更是另一場災難，認為應該協助六福村改善飼養與管理措施，防止日後又有動物脫逃。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
抽4.6萬紅包！　這檔開工日公開申購
清晰照被出賣！「輔大陳若儀」氣炸嗆聲：一定把妳揪出來
樂天也發6000！　21家銀行入帳
Energy爆「世紀合體五月天」！　書偉、牛奶一句話暴動
快訊／日本大鬆綁！　「這天起」終止所有檢疫措施

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

清晰照被朋友出賣！「輔大陳若儀」氣炸嗆聲了：我一定把妳揪出來

獨／六福村「死了才認」　枉死狒狒遭爆：根本沒結紮

他想色色都傳「1表情符號」！　一票妹子嚇傻：以後不敢亂用了

火燒車害國道回堵！午後「3地雷路段」出爐　高公局曝避塞時段

飯店「賣太便宜」突被取消！旅客自救辦法曝：可索賠3倍房價

連假飛日本「入境等5小時」　末班車開走了！一票人躺機場地板過夜

快訊／「黑市猖獗」報價也沒用！　蛋價委員會：本周價格維持不變

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

連假首日車流爆大量！　國1彰化段「大雨又塞車」

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

清晰照被朋友出賣！「輔大陳若儀」氣炸嗆聲了：我一定把妳揪出來

獨／六福村「死了才認」　枉死狒狒遭爆：根本沒結紮

他想色色都傳「1表情符號」！　一票妹子嚇傻：以後不敢亂用了

火燒車害國道回堵！午後「3地雷路段」出爐　高公局曝避塞時段

飯店「賣太便宜」突被取消！旅客自救辦法曝：可索賠3倍房價

連假飛日本「入境等5小時」　末班車開走了！一票人躺機場地板過夜

快訊／「黑市猖獗」報價也沒用！　蛋價委員會：本周價格維持不變

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

彭政閔親揭等比樂高笑球衣最像　主持人指這裡最傳神

首爾市區罕見「山林火災」燒到山頂　民眾嚇PO網！出動580名消防員

開工日抽4.6萬紅包！奇鋐4／6開放申購　承銷價95元

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

草屯無照婦失控二連撞！路人驚逃…書店喊慘重「損失至少50萬」

板橋大觀段都更將蓋224戶大樓　當地老屋拼重建改變老舊印象

約正妹同事看電影「熊抱捏屁股」　前中捷員工判拘50天

日本和牛牛排買1送1！餐飲6000放大術優惠懶人包　Buffet餐券53折

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

生活熱門新聞

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

全台有雨！　下波變天時間曝

高雄傳說「陳財佑」近照曝！在地人一眼認出

國道開7hrs「台北→還沒到嘉義」！駕駛吼不想活了

「吞精」養顏美容？　醫：別再被男友騙了

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

記得看郵局戶頭！6千元今9點起陸續入帳　「404萬人領紅包」

女遇網購詐騙5萬元：政大畢又如何

連假飛日本！入境等5小時　一票人機場過夜

醫生警告連假做這件事「對腎臟6重傷害」

貨車無視3母女過馬路　正義哥吼逼剎車

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

全台有雨！　下波變天時間曝

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面