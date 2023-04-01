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執行長逆轉「只判3年6月」！衛生局女家屬：定罪前會繼續努力

▲▼衛生局女員工墜樓亡，摯友親曝「生前相處狀況」。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

▲衛生局女員工淚訴遭性侵，發文後6小時墜樓身亡。（圖／翻攝臉書、ET資料照）

記者陳韻如／新北報導

新北市衛生局林姓女員工2020年7月3日墜樓身亡，她在尋短前寫下千字長文，控訴長官、在某長照機構擔任執行長的廖男性侵，引發社會關注。林女父母事後對廖男提告，原本判決無罪，但新北地檢再議逆轉起訴，新北地院改依強制性交罪將廖男判刑3年6個月。對此，林女家屬也在臉書發文回應，「感謝司法主持公道」。

林女輕生前曾PO出千字長文，指控廖姓執行長性侵。不過，因林女的臉書中都是與廖男出遊、餐敘的合照，甚至還有表達感謝的言語，檢方認為，若真的遭受性侵，常理來說並不會主動邀約一同餐敘、PO出合照感謝，甚至是愛意，廖女舉動與一般性侵被害人反應相差甚遠，因此難以認定林女生前臉書的控訴是真實情節。

新北地檢署原本因證據不足，對廖男處以不起訴處分，但案經再議發回新北地檢署重新偵辦後，檢察官調查林女生前的所有發文，同時比對其父母、同事等相關證詞後，認為林女的死亡是由於羞憤之故而導致，而林女的死亡又與廖男對其性侵得逞的犯行有因果關係，依法起訴廖男。

新北地院審理後，依強制性交罪判廖男3年6個月有期徒刑，被訴強制罪部分，則判無罪。

對此，林女家屬在收到結果後，也於第一時間在臉書發文回應，「首先，感謝司法主持了公道，雖然只判了三年六個月。也感謝一路以來幫助妹妹的朋友們，讓許多隱形的被害人看到了希望，給予了勇氣，期許這次的案件能夠改變社會，讓大家更認識隱密性犯罪下的困境。」、「但有一句話，『一審有罪、二審減半、三審無罪』，在對方定罪服刑之前，我會繼續堅持下去。」

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