拍IG影片「假死」真喪命！男子溺水被當演戲　死前掙扎畫面曝

記者崔子柔／綜合報導

印度2名年輕男子為了拍攝IG影片，在恆河中假裝溺水，後續其中一名男子先上岸，但另名男子卻真的溺水，目前仍未找到屍體。

根據《Times of India》報導，28日在北方邦布蘭德斯哈赫爾，有2名男子想拍攝IG話題影片，在恆河中假裝溺水，其中一名男子不久後先游上岸。

▲一名男子溺水喪命。（圖／翻攝自推特）



另名男子則開始在水中掙扎，原本被當作還在演戲，結果他是真的溺水，就再也沒有上岸，警方判斷該男已經死亡，但目前仍未尋獲其遺體。

其實類似事件近期已經不是第一次發生，印度比拉斯布爾18日就有一起大學生失足意外，他原先是想拍假裝自殺的影片，結果不慎滑倒墜樓，最後因為失血過多喪命。