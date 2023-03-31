為訪美做模擬考！　柯文哲揭「考題有這一條」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲預計於4月8日以總統候選人身份訪美，27日在民眾黨舉辦的「黨內共識營」演講中提及，他寫模擬考時其中有一條是問「你對於晶片聯盟的看法為何？」於是他跑去問專家後才發現，台積電、台灣及美國三者之間的利益都不一樣，所以在討論台灣議題的時候不能只考慮台灣，還要想到「中國大陸、美國、台灣」之間要如何取得平衡。

柯文哲表示，由於他最近要去美國訪問，所以開始在寫模擬考，其中有一條是問「你對於晶片聯盟的看法為何？」於是他跑去問專家，而他聽完專家的回答後，就知道他的盲點在哪裡。

對於晶片管制議題，柯文哲透露，廠商的利益、台灣的利益與美國的利益完全不同，不要以為台積電是台灣的公司，我國駐美大使蕭美琴每次在華府演講，講得好像台積電是她控制的，但台積電超過70％的股份不是台灣的，台積電是國際公司不是台灣公司，「但我們政府總講得好像台積電是他管的。」

柯文哲說，台積電、台灣政府及美國政府三者之間的利益都不一樣，所以在討論台灣議題的時候不能只考慮台灣，還要想到「中國大陸、美國、台灣」之間要如何取得平衡。

因此，柯文哲強調，「維持現狀是目前不得已的選擇」，因為中美對抗局勢15年內不會被解決，除非中美兩國開打核子大戰，但如果雙方卡在那裡，就只能維持現狀。