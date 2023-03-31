快訊／猴痘疫苗來了！增購1萬瓶昨晚抵台　第二階段4／15前可開打

▲疾管署發言人羅一鈞說明猴痘防治。（影／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫苗瘋搶，首波3千名不到10分鐘搶光，疾病管制署副署長羅一鈞今（31）日宣布，增購猴痘疫苗1萬瓶昨晚抵台，正在進行驗收、檢驗封緘，可以供應3萬人接種，預計4月15日之前就會開放第二階段登記與開打。

疾管署21日下午開放「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)到「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，但開放僅9分鐘，3000名額就已經約滿，暫時關閉平台。

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▲疾管署發言人羅一鈞疫情說明。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞表示，增購猴痘疫苗1萬劑昨天晚上抵台，正在進行驗收、封緘檢驗過程，預計清明連假之後，順利就會配送到接種醫院，效期至2025年10月，不用擔心屆效與打不完的問題，至於相關登記、開打事宜，於4月6日疫情記者會會宣布，預計在第一階段4月15日結束之前就會開打。

羅一鈞日前說明，第二階段接種作業，規劃每個縣市都有一家醫療院所提供接種服務，從最開始六都的8家醫院，增加到40家醫院提供服務。