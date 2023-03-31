台電調漲衝擊租屋族　他提3解方：合理透明電價是基本人權

▲民進黨立委郭國文、何志偉、崔媽媽基金會。（圖／何志偉辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法委員何志偉、郭國文、崔媽媽基金會31日召開「合理透明的電價是基本人權」記者會，他們指出，台電漲價後，因租屋用電市場不透明，可能讓房東坐地起價，一度電喊到6、7塊的案例都有，他們也共同提出三主張，包含：台電應主動裝設智慧電錶、用電資訊需透明、限定收取電費「不得超過台電所收取該戶當期每度平均單價」。

對於台電漲價，崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，從台電公佈電價後，基金會就發現在網路上許多討論，包含喊價，從一度電6塊到7塊都有許多案例，尤其是分租套雅房。

呂秉怡指出，居住套雅房的族群又是社會上較為脆弱的一群，上禮拜某國營事業的員工來詢問崔媽媽，他們派駐外地，事實上只是2塊，結果房東收了5塊，連基層公務人員都會碰到這樣的狀況，何況是其他一般民眾？

何志偉直言，租屋族、特別是套房、雅房出租的族群卻會因為電價不透明、法規不完備、行政措施不完善而受到影響。他指出，根據主計總處2020年家戶租用統計，普通住戶共有800.9萬戶，住宅租用率為10.9%，推算有逾87萬戶為租戶，再對照每戶平均人口數2.8人，推估租屋人口數有逾245萬人，意味全台約有1/8人口都有租賃需求。

而台電為降低電價調漲對租屋族群的衝擊，特別公告建議「分租套房類型的用戶，向台電申請裝設免費智慧電錶，並接受台電節能輔導者，即使每月用電超過700或1000度，本次電價可不調漲。」

對此，郭國文表示，智慧電表安裝碰到許多問題，例如：房東必須同意裝設智慧電表；再來就是，房東要揭露自己當包租公、包租婆，智慧電表這樣的政策美意恐怕會因為「租屋黑市」而造成租屋處「看得到、吃不到」。

郭國文、何志偉、崔媽媽基金會也共同提出3主張，包含：台電應主動裝設智慧電錶、而非為難房客，用電資訊需透明、內政部也應盡速修改已不合時宜的「應記載」法規，限定收取電費「不得超過台灣電力股份有限公司所收取該戶當期每度平均單價」。

內政部則回應，關鍵在要怎麼知道實際電價資訊，這就是一個促進雙方訂立合理標準的資訊，這個部分內政部跟台電來一起研究。