南投清明兒童連假最大優惠　12歲以下12大景區免費或優惠入園

▲南投縣推全台清明兒童連假最大優惠，12歲以下兒童於12大景區可免費或以優惠價入園，圖為清境高空觀景步道。（圖／南投縣風景區管理所提供）

記者高堂堯／南投報導

明天就是兒童節連假首日，南投縣政府宣布所轄清境高空觀景步道、雙龍七彩吊橋、竹山瑞龍瀑布園區、鳶峰星空劇場等縣內12大景點，在4月1到5日期間，針對12歲以下兒童推出10個景區免費、2個景區特惠入園，堪稱全台兒童節最大優惠活動。

在清明節兒童節連假期間，縣府營運之清境高空觀景步道、雙龍七彩吊橋、竹山瑞龍瀑布園區、鳶峰星空劇場等4個景點，全台不分縣市之12歲以下兒童一律可享免費入園；另竹山梯子吊橋園區優惠期已自3月20日起跑，延續至4月30日，為時最長，除兒童免費入園，兒童拍照打卡上傳即可獲得紀念獎牌一枚。

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▲▼雙龍瀑布園區、瑞龍瀑布園區。（圖／南投縣風景區管理所提供）

縣內清境農場、鳳凰谷鳥園、車籠埔斷層保留園區、竹山梯子吊橋園區、溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區、奧萬大森林遊樂區、惠蓀林場等8大景區，亦提供兒童免費或特惠入場之優惠：如奧萬大園區供兒童免費入園，惠蓀林場提供兒童特惠票（20元/人）收費；溪頭及鳳凰自然教育園區4月4日至5日供兒童免費入園，科博館鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區及清境農場於4月4日兒童節當天，兒童皆免費入園（清境農場另需保險費30元）。

▲鳶峰星空劇場。（圖／南投縣風景區管理所提供）

南投縣觀光工廠從4月1日至30日也將舉辦「暢遊南投·觀光工廠嘉年華」，凡是到南投縣12家觀光工廠消費滿兩百即可抽大獎，另同步推出「好食民宿遇見幸福」電子套票，原價1789元、特價800元；2023南投螢火蟲季也將於4月初至5月底推出系列遊程，4大賞螢區皆規劃多元活動；相關活動訊息，歡迎追蹤FB「樂旅南投」粉絲專頁，更多優惠電子套票相關訊息，請上「南投好好玩」網站（https://nantou.welcometw.com/）查詢。