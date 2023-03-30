彎道賽場尬車！新北八里首座滑步車場啟用　高低坡充滿挑戰

▲八里北河公園首座PUSH BIKE兒童滑步車場地啟用，小朋友在北河公園滑步車場玩得不亦樂乎 。（圖／八里區公所提供）

記者戴上容／新北報導

八里首座兒童滑步車場啟用囉！新北市八里區北河公園打造八里第一座PUSH BIKE親子滑步車場地，提供2至6歲兒童訓練平衡感與下肢肌耐力，場內有刺激的彎道滑步車賽場，還有休憩及體健區，加上先前完成的天幕籃球場，使區域活動樣貌更多元，讓家長多了一處帶小朋友放電的好地方。

八里區長林俊宏表示，公所一直以來都相當注重兒童的適性發展，近年滑步車逐漸受到親子喜愛，其有助於兒童感覺統合能力、平衡感和協調性發展，增進下肢肌耐力、核心肌群及肌肉強度，還可訓練孩子的注意力。有鑑於此，在市府與議員經費支持與協助下，八里區公所特別規劃適合2至6歲孩童所使用的PUSH BIKE車道，提供孩子安全專屬的練習空間。

林俊宏指出，滑步車場利用原有地形將場地分為平坦的「簡易區」及高低起伏具挑戰性的「進階區」，簡易區內設計有平坦的直線及S型彎道，進階區設有圓環、U形彎道、高低坡及連續坡道，充滿挑戰，車道中也規畫「減速慢行」等警示牌，讓小朋友們在遊戲中同時學習遵守號誌的規定。公所同時整合場內涼亭、體健區與既有喬木林蔭，提供親子更多休憩空間。

八里區公所表示，兒童節連假即將到來，歡迎各位市民朋友一同來北河公園遊玩，也特別提醒家長請全程陪同，使用該場地之幼童需配戴安全帽與護具，並視小朋友狀況斟酌使用，不奔跑不競速，留意自身安全，未來公所將持續打造多元化的特色公園，以滿足地方需求。