八里柚花盛開！花期估最長可達10天　連假來聞香賞美景享折扣

▲八里區公所推出「柚花香道」秘境地圖。（圖／八里區公所提供）

記者戴上容／新北報導

八里柚子全台聞名，春天的柚子花更是令許多人喜愛！隨著清明連假即將到來，八里區公所邀請民眾到荖阡坑路欣賞潔白清香的柚花，今年花期預估可持續至4月10日。區公所今年特別繪製秘境地圖，邀請柚花香道上特色店家提供各式優惠，讓民眾伴著隨風飄送的迷人柚花香，提供悠閒自在的五感體驗。

荖阡里里長楊萬福表示，位於台64線快速道路旁荖阡坑路的「柚香花道」，是八里文旦柚的主要產區，下台64線後約5分鐘即可抵達，近年來北49荖阡坑路農友除了栽種優質農產品外，也逐步將農場轉型為觀光休閒農場。

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楊萬福說，八里農民將農產品加工為伴手禮，讓文旦柚、黃金筍以及自家其他新鮮的蔬果，化身成餐桌上一道道佳餚，讓遊人一邊品味在地特色食材，可遠眺群山、臺灣海峽和臺北港落日，歡迎遊客有空多到八里荖阡來趟感官之旅。

八里區長林俊宏表示，今年柚花花期預估可持續至4月10日，柚花活動與八里區農會合作，結合八里柚香農場-桃樂絲森林餐廳、八里開心果園美食、GarageCafe、柚來咖啡休閒小館、紫藤花藝村、八里花都、嵐天咖啡、吃香喝辣生猛海鮮(痛風餐)、福樂卡丁車等9家特色景點，即日起至4月10日，提供柚花季限定優惠，歡迎民眾可來這感受柚花香氛、享用美食，柚子產季還能體驗採果樂趣。

八里區公所表示，八里位於青春山海線端點，擁有觀音山、淡水河口的名山勝水，渡船頭、八里左岸公園、挖仔尾自然生態保留區、十三行博物館、考古公園，以及左岸自行車道等特色景點，連假時不妨結合北49線荖阡坑路來趟柚花甜蜜旅程。

區公所也自即日起在公所粉專推出雙重抽獎活動，只要分享你在八里柚花香道店家體驗，或與活動店家看版合影上傳至區公所粉絲專頁，就分別有機會獲得特色文青小禮、或八里特色名產柚香美人果茶、柚子醬油等好禮，歡迎揪好友一起玩遍柚花香道！