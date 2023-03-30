為求復合！男子捧鮮花守女友公司外　跪1天1夜遭勸阻仍不聽

▲男子跪了1天1夜，前女友仍沒現身。（圖／抖音）

圖文／CTWANT

近日大陸一名男子跟女友分手後，為了挽回對方的芳心，於是捧著鮮花前往前女友的公司外面，跪守了1天1夜。不論民眾或警方勸阻依舊沒用，直到隔天才獨自默默離開，消息一出也引發網友熱議，直呼「先愛自己別人才會愛你」。

綜合陸媒報導，日前大陸四川一名男子捧著鮮花，在一處公司外跪守1天1夜，過程中引來許多民眾關心，一問之下才知道，原來是跟女友分手了。男子表示，自己的前女友公司就在這棟樓裡面，於是他才會跪守在這裡，希望自己的真心誠意能挽回女友。

而時間一分一秒過去，卻始終不見他前女友身影，過程中有許多民眾向他勸說，但他都聽不進去，就連警方到場勸阻，他也表示「我跪在這裡，擾民了嗎？犯法了嗎？」讓警方非常頭痛，後來經過1天1夜後，男子終於放棄，在隔天上午10點左右自行離開。

消息一出也引起網友紛紛表示「如果是我遇到，我不是感動，反而是害怕」、「這就是道德綁架阿」、「站在女生的角度我真的希望他離開我的生活，很可怕」、「越是這樣只會讓對方越反感」、「這更加證明了女生的選擇是正確的」。

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