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四季春茶、焙茶麥麥一次吃！　再睡5分鐘「4款茶霜淇淋」來了

▲▼「全家」X「再睡5分鐘」最新4款聯名霜淇淋口味。（圖／記者蕭筠攝）

▲再睡5分鐘又有新口味霜淇淋了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到新口味！繼去年首發賣破200萬支後，積極經營「霜淇淋」事業的全家再度找來百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲「再睡5分鐘」重磅聯名，一口氣又推出4款全新霜淇淋，特意以店內人氣茶飲作為主角，打造帶有大麥香的焙茶、清爽四季金萱等口味，還有招牌鹹甜奶蓋搭結合四季金萱的綜合胖胖霜淇淋，通通一次滿足，4月2日起正式開吃。

▲▼「全家」X「再睡5分鐘」最新4款聯名霜淇淋口味。（圖／記者蕭筠攝）

▲四季青茶搭配鹹甜奶蓋霜淇淋超罪惡。

▲▼「全家」X「再睡5分鐘」最新4款聯名霜淇淋口味。（圖／記者蕭筠攝）

▲焙茶麥麥霜淇淋帶有些許大麥穀物香。

「全家X再睡5分鐘」最新茶霜淇淋聯名來了，一次就有4口味選擇，首推帶有濃濃大麥香的「焙茶麥麥霜淇淋」，每一口還能吃到焙茶特有穀物香，口感不會過於甜膩，還有這支「四季金萱霜淇淋」，茶香十足，還帶有微苦澀感，清爽又好吃，而喜歡奶蓋滋味則不能放過鹹甜「棉被厚奶蓋霜淇淋」，還有一次就能吃到雙口味的「棉被四季金萱霜淇淋」，通通超欠吃，4月2日起於指定門市限定上市。

▲▼7-11開賣日本人氣冰品。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11開賣日本人氣冰品。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新冰品 。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

另，7-11近日則開賣一系列日本熱門冰品，首推「LOTTE爽冰淇淋-香草濃郁生焦糖」，香草冰淇淋塞進生焦糖漿，每一口都能吃到冰淇淋結合刨冰的爽脆，雙重口感超滿足，還有「LOTTE酷立吸冰淇淋-蜂蜜奶油」，是使用蜂蜜與奶油打造濃郁口感，口味香甜不膩，而「LOTTE雪見大福冰淇淋-香草」則選用Q彈麻糬皮包裹香草冰淇淋，大口咬下超罪惡。

除外還有「NIJIYA聖代（夢幻草莓蛋糕÷巧克力香草）」、「森永經典巧克力聖代」、「FUTABA富士蘋果雪糕」等，冰控們通通要吃到。

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