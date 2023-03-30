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六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

▲桃園檢警偵辦東非狒狒案目前對於誰授意林姓獵人開槍成為關鍵，林姓獵人堅稱售獲得獸醫才開槍。（圖／記者沈繼昌攝）

▲林姓獵人強調，聽到六福村獸醫下令直接開槍，所以就擊發了。（圖／記者沈繼昌攝）

記者陳俊宏／綜合報導

六福村29日深夜發出新聞稿，確認被槍擊殺死的東非狒狒是他們的，將在今天（30日）上午10時30分在園區內開記者會說明。對此，新北市原住民族狩獵協會凌晨表示，看到六福村終於承認的消息後，跟林姓獵人聊，「他苦笑了一下」。該協會也整理六福村的「5次說法」，並強調獵人是無辜的，不應該受到任何一點的法律責任。

新北市原住民族狩獵協會今凌晨在臉書發文，統整出六福村面對狒狒事件的各階段回應：

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六福村：「狒狒不是我們家的」
六福村：「清點之後多一隻狒狒」
六福村：「我們沒有叫獵人開槍」
六福村：「我們要告獵人」
六福村：「狒狒是我們的」

該協會指出，就因六福村的滿口謊言，所以死了一隻狒狒，害了一個獵人，讓原住民的狩獵文化再度被汙名化，讓無辜的獵人被推上輿論的風口浪尖，「我還是要強調本案獵人是無辜的，不應該受到任何一點的法律責任。」

▼狒狒中槍身亡，遺體28日送往台北市立動物園檢驗。（圖／林務局提供）

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。頭部 正面照（圖／林務局提供）

該協會說，第一，狒狒逃離不是獵人害的，起因就是六福村的管理疏失，身為管領人卻未善盡管領責任，連自己園區內飼養的動物總量都沒有進行清點，以至於狒狒逃出造成公共資源的虛耗；而管領者又絲毫沒有任何能力將狒狒捕捉，連帶引發新竹縣農業處、桃園市農業局與獵人必須幫忙善後，沒有管領好狒狒的是六福村。

該協會聲明，第二，「六福村是放羊的小孩」，從一開始到現在，六福村不斷在推卸任何責任，從起初不承認狒狒是他們的，來規避《動物保護法》與《野生動物保育法》的刑事責任，因為他們清楚，只要承認狒狒是他們的馬上違反《野保法》第37條，「瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失。如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕。」

該協會痛批，六福村一開始為了規避罰則與社會責任就矢口否認，實在令人不齒！後來發現狒狒的出現，他們演了一齣戲叫「我們用專家身分協助」，跑到現場假裝不關他們的事情。

▲▼ 狒狒落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼狒狒中彈落網，送醫不治。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 狒狒打到了。（圖／記者陳以昇攝）

該協會表示，最後狒狒死掉，被獵人抖出是自家獸醫師在現場同意開槍，再跳出來說「我們沒有要求獵人開槍」，還說現場不知道有人帶槍，「我是聽到槍聲才進去」，這一切都是六福村用「不甘我們的事」，來撇清任何他們本來就應該要負起的責任，甚至最後讓獵人替他們承擔刑責，獵人本來就沒有義務要幫六福村抓狒狒，開槍也是六福村的獸醫說的！

該協會強調，第三，獵人開槍是合法開槍，獵人不會隨便亂開槍，而獵人也有提出聲明表示當下是認為狒狒有攻擊危害，且又徵詢六福村獸醫的認同後才開槍；《野保法》21條有明確訂定，「當野生動物有危及公共安全或人類性命之虞者」，且「保育類野生動物有情況緊急」。

該協會指出，林務局在狒狒逃逸後，即有發出公告認為狒狒是具有攻擊性的物種，他們相信獵人的專業判斷，也認同獵人的用槍時機是正確的！難不成要等到狒狒咬傷人、攻擊民眾後才進行行動嗎？更何況逃逸中已經出現破壞農田的行為了。

該協會說，他們也回應野生動物保育的支持者，應該要用統一的標準看待本案，「我們清楚你們認為東非狒狒的保育價值，但牠一樣是外來物種，一樣是會危及到人民的生命財產安全。如果今天換作是『遊蕩犬貓』，你們能否用同樣的標準去看待這件事情嗎？」

▲▼槍殺狒狒林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼開槍林姓獵人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼槍殺狒狒林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

該協會提到，對於可愛動物的保護者，「我們必須說，狒狒是有攻擊性的物種，請停止你們不切實際的想像，除非你們能夠為動物攻擊人類後造成的傷害提出補償，不然請你們閉上嘴巴，要說夢話回床上就好。」

「獵人跟狒狒與狩獵文化是最大的輸家」，該協會認為，狒狒因六福村的疏失失去生命；獵人因桃園市農業局、新竹縣農業處與六福村的「卸責態度」，受到了不該承受的輿論謾罵，甚至可能因此面臨司法的審判，這是所有獵人都不能接受的。

該協會聲明，原住民的狩獵文化更是在本案中受到嚴重打擊，因漢人政府的卸責行為，讓狩獵文化被推上風口浪尖，成為被獵巫的對象，讓有心人士成為操弄政治意識形態的工具，讓原本就已經非常弱勢的狩獵文化，成為漢人口中的「野蠻」，持續汙名化。

該協會認為，這對於原住民的文化權無疑是相當大的傷害，呼籲桃園市農業局、新竹縣農業處與六福村，應該要對該獵人與原住民的狩獵文化道歉，「因為你們的錯誤，讓我們承擔了『不該承擔』的罪！應勇於承擔責任，還給獵人與狩獵文化一個公平！」

該協會也提到，29日晚間才陪獵人進山，「出來時看到六福村終於承認的消息後跟獵人聊，他苦笑了一下。」

東非狒狒逃亡18天，左胸受到槍傷送醫不治。六福村深夜發出聲明，經由通過結紮傷口比對，認了狒狒是他們所有，並立即關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，相關單位及主管將進行懲處，並將在今上午將召開記者會說明。

林姓獵人28日獨家接受《東森新媒體ETtoday》專訪表示，當下農務局人員開了3槍麻醉槍，但都沒打中，狒狒已被激怒，並開始出現攻擊動作，「當時情況迫在眉梢，又聽到（六福村）獸醫下令直接開槍，所以就擊發了。」他強調自己也不願打死狒狒，「但事情已經發生了，我還是要向社會大眾說聲對不起。」

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