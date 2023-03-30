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六福村遭疑「殺狒滅口」　網友怒喊抵制：一開始就沒想讓狒狒活命

（圖／林務局提供）

▲狒狒遺體送往台北市立動物園進行斷層掃描。（圖／林務局提供）

記者崔子柔／綜合報導

新竹六福村原先不斷否認逃脫的狒狒屬於該園區，在狒狒遭槍擊後2天，六福村昨（29）日改口承認狒狒是他們的，從最初對外否認，後續林姓獵人稱是六福村要求開槍，現在六福村又承認狒狒來源，讓大批網友無法接受，湧入其臉書粉專謾罵。

國民黨桃園市議員凌濤昨日發文表示，「（六福村）裝傻那麼多天，要新竹縣、桃園市府承擔各種壓力」，他提到林姓獵人供稱最後開槍是六福村授意，「是要『殺狒滅口』嗎？六福村是不是早就知道狒狒是他們的？」

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六福村昨日發出聲明後，大批網友不能理解，到其粉專貼文下留言指出，「什麼樣的管理爛到可以讓動物逃脫，也是奇葩，今天要是沒跑出去，說不定可以活得好好的」、「合理懷疑獵人是你們派去滅口的，現在事情鬧大了，才不得不承認，這些人都不怕報應嗎」、「出事只知道撇清責任，支持炎上+抵制六福村」、「如果你們一開始有承認，可能狒狒就不會被獵殺了」、「這麼大的集團卻做出這麼不專業的管理」、「叫獵人真槍侍候，根本打從一開始就沒想讓狒狒活命」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／六福村）

▲網友湧入留言。（圖／翻攝自Facebook／六福村）

六福村昨發出聲明，經由通過結紮傷口比對，確認該狒狒是他們所有，並立即關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，相關單位及主管將進行懲處，今日上午將召開記者會說明。

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