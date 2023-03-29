物價飛漲！天河青力計畫加碼發1.6萬元　助青年還學貸

▲天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，補助背負學貸仍不忘實踐公益的大學生及社會新鮮人。（圖／天河基金會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

近年來疫情、通膨對物價造成衝擊，讓許多甫出社會的青年面臨沈重經濟壓力。為了減輕年輕人的負擔，天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，補助背負學貸仍不忘實踐公益的大學生及社會新鮮人，4年多來已有1,196位志工請領獎勵金1萬元。今年計畫邁入第5屆，為因應日趨沉重的生活成本，天河加碼6000元，將獎勵金調高至每人1.6萬元，期許更多年輕朋友參與公益。

天河基金會表示，有鑑於通貨膨脹衝擊世界各國，國際情勢持續動盪，台灣亦難除外。根據行政院主計總處公布，111年物價指數CPI增加2.95%，為98年來最高漲幅。甫出社會的年輕朋友及在學青年，要償還學貸、負擔房租，加上高物價的日常支出，欲提升生活質量及增進專業能力，確實無有餘裕。

為減輕年輕人經濟壓力，天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫（以下簡稱「青力計畫」），鼓勵須負擔學貸、不放棄理想的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍樂於付出時間和心力，投入公益、關懷弱勢。

天河基金會執行長吳欣芳表示，現今許多人認為年輕人經不起挫折、吃不了苦頭，甚至以「草莓族」、「水蜜桃族」形容抗壓力低的年輕世代。面對大環境的經濟壓力，不少人擔心青年是否變得懶散自私、不具備責任感，只想當個舒服度日的「躺平族」。但事實上，年輕人面臨的生活考驗，比我們想像的更不容易。

吳欣芳談到，縱使種種迷茫、疲憊的負面情緒壟罩在這一代青年身上，仍能看見年輕人積極關心社會議題、為不公不義發聲、協助弱勢並主動投入公益，展現想讓未來更好的決心，與人們對年輕族群不想努力的「躺平」印象具天壤之別。她強調，面對現實壓力步步逼近，若希望青年繼續保持回饋社會的熱情，需要給年輕世代更多的支持與幫助。為鼓勵青年擁有助人的善心，天河基金會推行「青力計畫」，盼藉由獎勵祝福延續年輕人的良善力量、培養利他精神。

有關青力計畫辦理4年多來，藉由獎勵金已「祝福」近1,200位從事志工服務的年輕朋友不忘初心、茁壯自立，並將投身公益、自利利他的經驗分享給仍背負學貸的莘莘學子與社會青年。難能可貴的是，青力志工發揮自身的能力與專長，傳遞溫暖到致力兒少、長者、身心障礙、動保、環境永續等不同領域的社福組織，除了認識平常不容易接觸到的弱勢族群，也在服務過程中留下諸多深刻的回憶與感動。

青力志工周巧鈞的父母因為希望孩子盡早獨立，從她大學開始便極少提供其生活費，讓巧鈞因此背負學貸，並開始4年打工的自給自足生活，然而，家中突如其來的變化，讓她必須要在短時間還完學貸。

巧鈞說，當她正為還款焦頭爛額之際，偶然看到青力計畫「就像被救了命一樣！」為了回饋天河對青年的支持，巧鈞選擇到關懷弱勢移工的社福單位服務，除了運用她的傳播科系專業，協助社福單位製作影片、海報和議題懶人包之外，在與移工互動的過程中，看到他們雖然生活辛苦，但總是抱持樂觀的心態去面對工作和生活上的不如意，讓她心生感動並向其學習，以正面態度去應對未來的磨練，成為投入公益意想不到的收穫。

另一位青力志工李飛龍，去年透過同事得知青力計畫，同樣身負學貸的他立即申請，也順利完成志工服務，成功請領獎助金，他認為一切皆為善的循環。飛龍說，他想告訴年輕朋友，縱使青年被賦予許多社會期待，但願大家都能不畏壓力，保持善良及真誠，雖然現在只能做手心向上的人，待未來行有餘力之時，也能成為手心向下的人。