　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

物價飛漲！天河青力計畫加碼發1.6萬元　助青年還學貸

▲▼天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，補助背負學貸仍不忘實踐公益的大學生及社會新鮮人。（圖／天河基金會提供）

▲天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，補助背負學貸仍不忘實踐公益的大學生及社會新鮮人。（圖／天河基金會提供，下同）

記者陶本和／台北報導

近年來疫情、通膨對物價造成衝擊，讓許多甫出社會的青年面臨沈重經濟壓力。為了減輕年輕人的負擔，天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，補助背負學貸仍不忘實踐公益的大學生及社會新鮮人，4年多來已有1,196位志工請領獎勵金1萬元。今年計畫邁入第5屆，為因應日趨沉重的生活成本，天河加碼6000元，將獎勵金調高至每人1.6萬元，期許更多年輕朋友參與公益。

天河基金會表示，有鑑於通貨膨脹衝擊世界各國，國際情勢持續動盪，台灣亦難除外。根據行政院主計總處公布，111年物價指數CPI增加2.95%，為98年來最高漲幅。甫出社會的年輕朋友及在學青年，要償還學貸、負擔房租，加上高物價的日常支出，欲提升生活質量及增進專業能力，確實無有餘裕。

為減輕年輕人經濟壓力，天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫（以下簡稱「青力計畫」），鼓勵須負擔學貸、不放棄理想的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍樂於付出時間和心力，投入公益、關懷弱勢。

天河基金會執行長吳欣芳表示，現今許多人認為年輕人經不起挫折、吃不了苦頭，甚至以「草莓族」、「水蜜桃族」形容抗壓力低的年輕世代。面對大環境的經濟壓力，不少人擔心青年是否變得懶散自私、不具備責任感，只想當個舒服度日的「躺平族」。但事實上，年輕人面臨的生活考驗，比我們想像的更不容易。

吳欣芳談到，縱使種種迷茫、疲憊的負面情緒壟罩在這一代青年身上，仍能看見年輕人積極關心社會議題、為不公不義發聲、協助弱勢並主動投入公益，展現想讓未來更好的決心，與人們對年輕族群不想努力的「躺平」印象具天壤之別。她強調，面對現實壓力步步逼近，若希望青年繼續保持回饋社會的熱情，需要給年輕世代更多的支持與幫助。為鼓勵青年擁有助人的善心，天河基金會推行「青力計畫」，盼藉由獎勵祝福延續年輕人的良善力量、培養利他精神。

▲▼天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，補助背負學貸仍不忘實踐公益的大學生及社會新鮮人。（圖／天河基金會提供）

有關青力計畫辦理4年多來，藉由獎勵金已「祝福」近1,200位從事志工服務的年輕朋友不忘初心、茁壯自立，並將投身公益、自利利他的經驗分享給仍背負學貸的莘莘學子與社會青年。難能可貴的是，青力志工發揮自身的能力與專長，傳遞溫暖到致力兒少、長者、身心障礙、動保、環境永續等不同領域的社福組織，除了認識平常不容易接觸到的弱勢族群，也在服務過程中留下諸多深刻的回憶與感動。

青力志工周巧鈞的父母因為希望孩子盡早獨立，從她大學開始便極少提供其生活費，讓巧鈞因此背負學貸，並開始4年打工的自給自足生活，然而，家中突如其來的變化，讓她必須要在短時間還完學貸。

巧鈞說，當她正為還款焦頭爛額之際，偶然看到青力計畫「就像被救了命一樣！」為了回饋天河對青年的支持，巧鈞選擇到關懷弱勢移工的社福單位服務，除了運用她的傳播科系專業，協助社福單位製作影片、海報和議題懶人包之外，在與移工互動的過程中，看到他們雖然生活辛苦，但總是抱持樂觀的心態去面對工作和生活上的不如意，讓她心生感動並向其學習，以正面態度去應對未來的磨練，成為投入公益意想不到的收穫。

另一位青力志工李飛龍，去年透過同事得知青力計畫，同樣身負學貸的他立即申請，也順利完成志工服務，成功請領獎助金，他認為一切皆為善的循環。飛龍說，他想告訴年輕朋友，縱使青年被賦予許多社會期待，但願大家都能不畏壓力，保持善良及真誠，雖然現在只能做手心向上的人，待未來行有餘力之時，也能成為手心向下的人。

▲▼天河基金會自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，補助背負學貸仍不忘實踐公益的大學生及社會新鮮人。（圖／天河基金會提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／民眾黨選決會名單出爐！　黃珊珊入列
快訊／驚現16浮屍！　法務部長說話了
三重警打錯人！　蘆洲警終於抓到本尊
16具浮屍有相關？　高大成點3關鍵：看海藻
台灣「狒狒慘死」登BBC、韓聯社！ 　網看鞠躬照嚇傻
海巡史上最驚悚！　16海上冤魂先後現蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喬不攏？民進黨初選協調深水區　王世堅、賴坤成拒退選

鄭運鵬諷馬英九二百五　他反轟「中國鵬」這事：最沒資格出來講話

分析／2024決戰中台灣　顏寬恒豪宅案「外溢效應」衝擊藍選情？

黃珊珊「社會賢達」入列！民眾黨選決會名單出爐　4／3討論立委提名

影／馬英九沒有說「我也當過這個」　他翻影片逐字還原真相

物價飛漲！天河青力計畫加碼發1.6萬元　助青年還學貸

民進黨邀「打擊詐欺」專案報告　賴清德盼避免民眾受害

基隆青年事務委員會正式成立　謝國樑攜手23委員擘劃青創未來

兌現政見！蔣萬安今開青委會會議　最快6月成立「青年局籌備工作小組」

民進黨15立委初選區黨內互打　賴清德籲「大局為重」

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

喬不攏？民進黨初選協調深水區　王世堅、賴坤成拒退選

鄭運鵬諷馬英九二百五　他反轟「中國鵬」這事：最沒資格出來講話

分析／2024決戰中台灣　顏寬恒豪宅案「外溢效應」衝擊藍選情？

黃珊珊「社會賢達」入列！民眾黨選決會名單出爐　4／3討論立委提名

影／馬英九沒有說「我也當過這個」　他翻影片逐字還原真相

物價飛漲！天河青力計畫加碼發1.6萬元　助青年還學貸

民進黨邀「打擊詐欺」專案報告　賴清德盼避免民眾受害

基隆青年事務委員會正式成立　謝國樑攜手23委員擘劃青創未來

兌現政見！蔣萬安今開青委會會議　最快6月成立「青年局籌備工作小組」

民進黨15立委初選區黨內互打　賴清德籲「大局為重」

四海幫搞生基祈福詐騙　富商豪擲千萬買到報拆列管違建

拍TikTok挑戰！美國女「卡在槓鈴上」20秒片超驚恐　身體呈扭曲狀

加爆才過癮！三重「四大天王」週末僅外帶　麵線滷大腸Q彈又脆口

看經典賽超熱血　沙子宸夢想披上中華隊戰袍

日媒：英國加入CPTPP有譜　訂7月簽署文件

才同框周星馳…林俊傑驚喜合作「美大咖歌手」！曾出演BTS MV超狂

秦嵐首度鬆口回應戀情！　交往小10歲魏大勛：就是大家看到的狀態

房東堅持帶人看房！租屋妹超無奈　「1爭議」掀兩派論戰

台灣ETC輸出海外！改善泰國高速公路壅塞　泰國組團來台考察

UNIQLO宏匯廣場開幕請吃雞蛋仔！　GU首進駐屏東送超Ｑ啤酒對杯

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

快訊／沙鹿豪宅案「本拒絕1千萬交保」　顏寬恒發表聲明

北市明年1月恢復YouBike前30分鐘免費

高嘉瑜腳傷照X光！被告知「恐要開刀」哭了

「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊宣布參選2024總統

陳佩琪爆料「郭台銘曾約柯文哲見面」

賴清德副手鎖定2女將　3大條件占優勢

翟本喬遭嗆網軍頭　反爆料「唐鳳位子本來找我」

5月底塗銷！北市最畸形待轉區被終結

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

艾達莫娃紅色洋裝哪買的？　本人親解惑

馬英九在陸說「中華民國」　最美發言人酸：民進黨側翼臉都綠啦

我剩13邦交國　邱毅點名「下一個斷交」

馬英九訪陸遭酸　沈富雄嘆不懂綠營「敵友之分」：被欺負你高興？

「抓狒擺拍」愛將請辭　張善政揪心「失去人才」

更多熱門

關鍵字：

天河青力計畫

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面