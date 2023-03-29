75歲企業家墜入愛河！和嫩妹業務啪啪4次　突「暴瘦10公斤」崩潰

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

在墜入愛河之前，一定要看清楚對方的真面目。一名75歲老企業家先前愛上嫩妹業務員，不過每次恩愛的時候，總是無法滿足女方，讓他感到灰心。起初業務員都會盡力討好，也都假裝不在意，可是到後面直接不演了，甚至當面羞辱，導致老企業家暴瘦10公斤，他的家人才發現大事不妙。

資深媒體人許聖梅在節目《震震有詞》提到一個案例，表示該名75歲吳姓老翁是一名成功的企業家，妻子過世後，身邊有許多鶯鶯燕燕環繞，也有不少人幫忙介紹女友。只有一名女業務殺出重圍，三不五時就在企業家身邊甜言蜜語，喊著「董事長，你真的好帥，比金城武還帥」，讓吳翁聽到後心花朵朵開，2人就開始約會了。

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由於吳翁本身有性功能障礙，女業務員一開始透過口愛方式滿足對方，讓他體驗到了不同的世界，因此認定女方就是自己命中注定的白雪公主。但約會到第二次情況變得更糟，2人只進行了一下子就結束了，由於吳翁本身對性事就很在乎，也覺得是因為自己足夠厲害，才能駕馭年輕人，因此經歷這次挫折，很擔心被女方認為自己老了。

無奈的是，後續狀況沒有好轉，吳翁到了第三次時幾乎完全無法進行，最後一次在車上，無論女業務員怎麼挑逗還是無法完成。吳翁為此感到自卑，就說「小天使，我沒辦法滿足你對不對」，未料女方卻回，「沒關係啊，我老公會滿足我」，且坦承就是為了錢才和他在一起的。吳翁被嫩妹反將一軍大感震驚，因此暴瘦了10幾公斤，家人都相當擔心他的狀況，還以為是罹癌了，結果帶到醫院檢查才發現，原來他是得了嚴重憂鬱症，「就因為人家羞辱了他」。