只恩愛4次！75歲老企業家戀上嫩妹　突「暴瘦10公斤」下場慘

▲嫩妹業務員嘴甜，成功擄獲老企業家的心。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

找尋真愛要小心，避免傷財又傷心。一名75歲的老企業家，戀上嫩妹業務員，但因年齡問題，老先生「那檔事」常力不從心，一開始嫩妹業務員還會假裝沒關係，後來發現撈不到錢，索性不演了，直戳老企業家痛處羞辱，他因此得重度憂鬱症、暴瘦10幾公斤，家人才知出大事了。

資深媒體人許聖梅在節目《震震有詞》中分享案例，指一名事業有成的75歲老企業家，太太過世後常有鶯鶯燕燕主動來攀附，就連身旁的人也都會介紹女生給他認識，最後，有一名年輕女業務員因嘴巴甜，常跟在身邊三不五時叫董事長、董事長的，然後一直吹捧說「哇！你真的好帥喔，你比金城武還帥耶」，於是成功擄獲老人家的心，讓企業家徹底暈船。

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▲許聖梅在節目中分享「臨老入花叢」案例。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

許聖梅表示，2人後來開始約會，但因老企業家本身就有性功能障礙，第一次是透過嫩妹口愛的方式，讓老先生體會到「哇，以前我跟我老婆都沒有玩得這麼好」，對嫩妹更是著迷。第二次發生性行為時，老企業家很快就結束了，「因為老先生本身對這個事情就很在乎，而且他覺得他可以駕馭這個年輕人，是因為他很厲害，可是到第二次他完全不行的時候，他就覺得說『妳該不會覺得我老了吧』？」

許聖梅透露，老企業家到第三次根本就不行了，最後一次則是在車上，無論嫩妹怎麼挑逗都沒有用，老企業家因此感到自卑，問了一句「小天使，我沒有辦法滿足妳對不對？」想不到，嫩妹竟不演了直接回，「沒關係啊，我老公會滿足我」、「怎麼會因為像金城武就跟你在一起呢？當然是為了你的錢啊，可是你的錢我都還沒有撈到。」

許聖梅形容，暈船的老企業家當場覺得「被羞辱」且自尊心受創，之後暴瘦了10幾公斤，家人都以為罹癌，帶去醫院檢查後，發現是得了嚴重憂鬱症，「就因為人家羞辱了他」。

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