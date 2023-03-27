意外發現「女友有男友+乾爹」！他傻眼被洩慾：我成性工具人

▲知名兩性作家H表示，過往發現交往的一名女子有正牌男友和乾爹。示意圖。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

談話性節目《震震有詞》每每都有勁爆話題，最新一集以「工具人」為話題開場，知名兩性作家H（陳鴻儀）就透露，似乎是某任女友的「『那方面』的工具人」，最後看穿一切後，主動提出分手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

作家H表示，當時與該名女友確立關係後，才發現對方手機不時跳出疑似「正牌男友」所傳的訊息，但當時女友解釋是「前男友」，並承諾一定會徹底斷絕關係。

卻沒想到前女友仍持續與前男友有聯絡，且還在社群平台看到前女友帶「前男友」出門聚會所拍的合影，讓他不免心想，在前女友的心中，自己相較「前男友」而言才是那個不能公開的身分，大呼「我好像是工具人，竟然是『那方面』的工具人。」

▲作家H在節目驚呼「我好像是工具人，竟然是『那方面』的工具人」。（翻攝自YouTube）

作家H透露，最後還發現女子不光和「前男友」藕斷絲連，似乎還有一個乾爹，由於無業的她仍經常更換名牌包包，在作家H一再的追問下，女方才坦言「乾爹」每月會資助她約10萬多元的零用錢，但作家H卻在看到「乾爹」的照片後傻眼，「30幾歲的人跟我說是乾爹！到這一刻我就徹底覺悟，我真的是工具人。」作家H坦言，雖然當時自己很開心能成為「那方面」的工具人，但最後還是主動提分手。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399





更多鏡週刊報導

交往前試車「正妹事後留一味」 他崩潰床一週仍殘留喊：真無奈

鍾愛無套男友「3年沒戴過」突然戴了 妹子崩潰感覺綠綠過來人1句點醒

皮衣重機妹下半身失蹤 駕駛追焦「蜜桃一條線卡住」網喊夏天的味道