民進黨：台灣政府保障言論自由　何來打壓不同意見？

▲美國在台協會處長孫曉雅。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國內近期出現「疑美論」，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅近日接受網路節目「范琪斐的美國時間」訪問時說，不認為限制言論是好的方法，而國民黨發言人林家興以此為例，批評民進黨打壓不同意見。對此，民進黨發言人謝佩芬29日表示，國民黨完全是刻意扭曲孫曉雅的發言脈絡，不僅張冠李戴，劃錯重點，整體發言貽笑國際，應該深切檢討，並希望國民黨好好弄清楚訊息澄清、議題辯論，以及打壓言論自由的差異，以免尷尬。

孫曉雅近日接受網路節目專訪，針對台灣出現「疑美論」，她表示，言論自由的部分精神，就是保護「懷疑論」，自己的工作就是消除「我不相信你」的質疑，而不是說「你說的是假訊息」，她不認為限制言論是好的方法。她說，台灣經歷的是一種憂心，自己夾在大國競爭與複雜地緣政治下的焦慮，這種聲音AIT已經聽到很多次。

而林家興日前以此為例指出，美國作為民主自由的典範國家，對「言論自由」內涵充滿理性的認識與堅持，讓選擇以鴨霸的手段壓制國內民眾聲音的民進黨踢到鐵板，也上了一課；國民黨會與美國站在一起，並肩相挺言論自由與維護中華民國國家利益，反觀民進黨如此不符合言論自由與民主價值的政黨，很難得到台灣人民乃至國際友人的支持。

不過，謝佩芬今天批評國民黨指，民進黨自創黨之初致力於對抗國民黨的威權統治，一路走來，捍衛台灣的言論自由不曾改變，本月初，國際機構自由之家（Freedom House）公布的「2023年全球自由報告」中，台灣持續被列為「自由」國家，獲得94分，為亞洲第二，國人同感榮耀，台灣政府對言論自由的保障，獲國際肯定，何來打壓不同意見之情事？

謝佩芬強調，孫曉雅已說明她的工作是盡力去做必要的澄清，然而，不知道國民黨是刻意斷章取義，還是理解能力有問題，竟能將孫曉雅的話跟打壓言論自由扣連在一起，令人十分錯愕。

謝佩芬說，在該訪談中孫曉雅明確指出，所謂「撤僑」、「滅台論」等訊息，明顯是錯誤的；針對台積電赴美投資設廠，引發「掏空台灣」質疑，孫曉雅也表示，不認為赴美設廠會損害台積電對台灣的價值。她說，孫曉雅所反駁的這些言論，恰巧都是國民黨人士近來熱衷散播的論點，例如國民黨前立委蔡正元前不久得意洋洋地表示，白宮有「毀滅台灣」計畫，在AIT出面澄清後，至今仍未見國民黨上下有任何反省。

謝佩芬說，孫曉雅於訪談中表示：「美國從未將台灣視為需要解決的問題，而是視台灣為重要的夥伴，而且是帶來很多價值的夥伴；我們真心認為，台灣是民主的典範，以及世界上的正面力量。現在美國幾乎沒有東西比『支持台灣』來得更有共識，在台灣議題上，兩黨、兩院、行政和立法機關達成的共識前所未見，自己當外交官幾十年，頭一次看到如此強烈的共識和一致性。」謝佩芬表示，國民黨無視美方及國際友人對台灣的友好，通篇發言顯示國民黨心中只有政治，沒有國家利益，才會錯誤解讀外交訊息。

謝佩芬指出，今天是總統蔡英文出訪友邦的日子，本次行程也將過境美國，為台灣拚外交，奉勸國民黨，與其捍衛疑美論的存在，不如將重心放在了解國際情勢發展，才不會繼續鬧笑話。