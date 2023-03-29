　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子疏忽1步驟「慘喊6000元飛了」　內行曝這招領錢：更方便

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲若登記入帳顯示失敗，可以改ATM領取。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

6000元於4月6日陸續進帳！一名妹子透露，一口氣幫7位家人「登記入帳」，但一堆數字搞得她頭昏腦脹，尤其疏忽檢查的步驟就按送出了。如今原PO擔心帳號輸入錯誤，因此哀號「6000塊好像飛了」，求問大家怎麼辦？文章曝光後，熱心網友回應，即起可上官網查詢修改，若真的登記失敗，「還有1招」領取更方便。

一名女網友在Dcard表示，她幫全家人到官網申請「登記入帳」，總共輸入6至7位家人的個資，搞得原PO眼花撩亂，加上沒有再三確認，就直接在頁面按送出。如今原PO回神思索一番，「如果真的帳號key錯怎麼辦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票網友熱議，「即起可以上登記網站查詢登記結果，如果錯誤的話可以修改唷」、「帳號查核只要戶頭持有人跟身分證不同的話會驗退哦，可以放心」、「不要擔心，帳戶名字一定要跟申請人相符才會入帳喔」、「可以上6000.gov.tw查詢登記結果，也可修改入帳銀行及帳戶」。

對此，原PO趕緊上網查詢，頁面顯示登記完成，因此又追問「這樣是帳號無誤嗎？」其他網友則回應，其實ATM領取更方便，「輸入錯誤也無所謂，可以等4/6再去ATM方式領」、「打錯帳號資料不對就不會匯過去，再改用ATM領就好」。

普發6000元官網指出（https://6000.gov.tw），登記結果已在3月28日06：00後開放查詢，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形，請重新於本網站登記或至ATM領取，另入帳時程以官網公告為主。

財政部也提醒，3月25日以後登記的人，因為資料還在查驗中，3月29日起才能陸續查到核驗結果；如果查詢的結果是核驗失敗，可在首頁重新點選「登記入帳」，再輸入一次。

▼登記失敗的話，仍可在ATM領取6000元。（圖／翻攝官網）

▲▼ 。（圖／翻攝官網）

▼領6000元5管道領現時間曝光。（圖／記者陳依旻製表）

▲▼ 。（圖／記者陳依旻製表）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告索380萬結果出爐
「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊正式宣布參選總統
北市「最畸形待轉區」塗銷！　13路口未來也免強制待轉
快訊／徐凱希認愛富二代男友　恢單9個月熱戀：到了適婚年紀
快訊／「本來拒交保1千萬！」　顏寬恒發聲明回應
馬英九受訪哽咽　表情沉痛一度說不出話
南韓宣布台灣等22國旅客　免申請K-ETA入境
快訊／陳庭妮爸爸被關了！　解送進看守所
霸凌幫「最沒禮貌婚禮穿搭」！　河度領見3暗示嘆：早該發現

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看電影被歸在「奢侈消費」還課稅！80年來都沒改　文化部承諾溝通

「純潔校園是一片地獄」！醫爆國小惡師霸凌史　嘆：社會根本沒變

狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

妹子疏忽1步驟「慘喊6000元飛了」　內行曝這招領錢：更方便

今晚鋒面通過又迎雨彈！清明連假「濕→乾→濕」變天時程曝

東非狒狒今解剖「人類法醫」共同參與　死亡報告最快10天出爐

首創新賽制／世新大學第一屆新聞技能競賽強勢來襲

準備搶票！高鐵51勞動節連假「加開44列車」　3／31開搶

這年的10月只有21天！　「為何有10天離奇消失」答案揭曉

運將隔10分鐘「跑下車2次」　實情曝光！一票人爆心疼

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

看電影被歸在「奢侈消費」還課稅！80年來都沒改　文化部承諾溝通

「純潔校園是一片地獄」！醫爆國小惡師霸凌史　嘆：社會根本沒變

狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

妹子疏忽1步驟「慘喊6000元飛了」　內行曝這招領錢：更方便

今晚鋒面通過又迎雨彈！清明連假「濕→乾→濕」變天時程曝

東非狒狒今解剖「人類法醫」共同參與　死亡報告最快10天出爐

首創新賽制／世新大學第一屆新聞技能競賽強勢來襲

準備搶票！高鐵51勞動節連假「加開44列車」　3／31開搶

這年的10月只有21天！　「為何有10天離奇消失」答案揭曉

運將隔10分鐘「跑下車2次」　實情曝光！一票人爆心疼

他花百元買到「2片Lady M蛋糕」　女友：怎對我那麼好！真相被罵爆

電動車Lucid大裁員！　狠砍1300人

正妹面試穿超辣！員工急告狀　老闆娘「弄死她」誤傳群組…尪動怒發公告

看電影被歸在「奢侈消費」還課稅！80年來都沒改　文化部承諾溝通

8萬株彩色海芋怒放！桃園「16米青鳥」7大造景超壯觀　4／1起免費拍

「純潔校園是一片地獄」！醫爆國小惡師霸凌史　嘆：社會根本沒變

快訊／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告怒索380萬結果出爐

家樂福西屯分店出清爆歇業　周邊住戶淡定指：不意外

義男嬰出生20天遭「強制割禮」！失血過多亡　2密醫被逮

又是明仁會！宜蘭分會長吃熱炒與人口角　撂小弟砍斷2男手腳筋

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

生活熱門新聞

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

性慾很大！　3生肖最會偷吃

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

便當店加2字價格暴增！OL曝原因他聽傻

駕駛2度衝向嬰兒車　爸媽肉身護娃

便服日穿短褲短裙　學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」

今晚變天！一路下到連假　5天預測雨量「紅通通」

平價雞蛋全聯家樂福今開賣！1顆6.6元

下波「全台中獎」　連假雨最多時間曝

外國妹來台遇車禍！被醫藥費嚇到　爸媽喊活該

更多熱門

相關新聞

長輩臥床拿不到6000　財長：4／17起可郵局代領

長輩臥床拿不到6000　財長：4／17起可郵局代領

普發6000元開放登記一段時日，但有民眾反映，家中長輩臥病在床無法登記，身為子女卻無法代領。對此，財政部部長莊翠雲今（29）日在立法院財委會上分享1招可上車。

今年稅收超徵還會「普發現金」？　財長透露機率不高

今年稅收超徵還會「普發現金」？　財長透露機率不高

「領6000元」常見5大QA！　無法登記、怎代領占比逾5成

「領6000元」常見5大QA！　無法登記、怎代領占比逾5成

「領6000元」客服爆量　財長：9天累計衝破6萬通

「領6000元」客服爆量　財長：9天累計衝破6萬通

國軍又出包「弄丟槍管」　陳建仁：結果出爐要嚴加處理

國軍又出包「弄丟槍管」　陳建仁：結果出爐要嚴加處理

關鍵字：

6000元普發現金線上登記ATM登記失敗

讀者迴響

熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

母獅遭鬣狗群追殺掏肛　結局大逆轉

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面