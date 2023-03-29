妹子疏忽1步驟「慘喊6000元飛了」　內行曝這招領錢：更方便

▲若登記入帳顯示失敗，可以改ATM領取。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

6000元於4月6日陸續進帳！一名妹子透露，一口氣幫7位家人「登記入帳」，但一堆數字搞得她頭昏腦脹，尤其疏忽檢查的步驟就按送出了。如今原PO擔心帳號輸入錯誤，因此哀號「6000塊好像飛了」，求問大家怎麼辦？文章曝光後，熱心網友回應，即起可上官網查詢修改，若真的登記失敗，「還有1招」領取更方便。

一名女網友在Dcard表示，她幫全家人到官網申請「登記入帳」，總共輸入6至7位家人的個資，搞得原PO眼花撩亂，加上沒有再三確認，就直接在頁面按送出。如今原PO回神思索一番，「如果真的帳號key錯怎麼辦？」

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文章曝光後，一票網友熱議，「即起可以上登記網站查詢登記結果，如果錯誤的話可以修改唷」、「帳號查核只要戶頭持有人跟身分證不同的話會驗退哦，可以放心」、「不要擔心，帳戶名字一定要跟申請人相符才會入帳喔」、「可以上6000.gov.tw查詢登記結果，也可修改入帳銀行及帳戶」。

對此，原PO趕緊上網查詢，頁面顯示登記完成，因此又追問「這樣是帳號無誤嗎？」其他網友則回應，其實ATM領取更方便，「輸入錯誤也無所謂，可以等4/6再去ATM方式領」、「打錯帳號資料不對就不會匯過去，再改用ATM領就好」。

普發6000元官網指出（https://6000.gov.tw），登記結果已在3月28日06：00後開放查詢，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形， 請重新於本網站登記或至ATM領取 ，另入帳時程以官網公告為主。

財政部也提醒，3月25日以後登記的人，因為資料還在查驗中，3月29日起才能陸續查到核驗結果；如果查詢的結果是核驗失敗，可在首頁重新點選「登記入帳」，再輸入一次。

▼登記失敗的話，仍可在ATM領取6000元。（圖／翻攝官網）



▼領6000元5管道領現時間曝光。（圖／記者陳依旻製表）

