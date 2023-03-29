斗六倉庫藏「推筒仔」賭場　警破門逮46人查扣189萬

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局刑責區員警日前發掘轄內有職業賭場流竄且行蹤飄忽不定，經專案小組鎖定載客車輛，調閱數百路口監視器後分析研判賭場地點，27日深夜持搜索票由霹靂小組警力支援使用破門器強力攻堅，破獲「推筒仔」賭場，逮回46人查扣賭資189萬6000元、賭具及點鈔機等證物，全案詢後依違反賭博罪移送法辦。

▲斗六警破獲大型流動賭場，主嫌以大型封閉式倉庫使外觀較難分辨掩人耳目，仍被細心員警查獲「甕中捉鼈」逮46人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局今（29）日召開記者會說明案情，該賭場為流動形式，轉移新定點後均2-3天即轉再度更換定點掩人耳目、躲避警方查緝，本分局近期在分局長黃念生要求加強山廢空屋、工寮清查淨化治安，在刑責區員警細心追蹤下發現一處郊區平時杳無人煙，但特定時間即有不明人車頻繁往來，即調閱周遭近500支路口監視器。

▲斗六警27日深夜時分持雲林地方法院核發之搜索票，協請警察局霹靂小組警力，使用破門器強力攻堅查緝。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

耐心追查下鎖定一處大型倉庫，於3月27日深夜時分持雲林地方法院核發之搜索票，協請警察局霹靂小組警力，使用破門器強力攻堅查緝。該大型倉庫沒有後門，有別於一般賭場為方便逃竄之不同，從外觀很難辨識是賭場，法網恢恢仍在警方細心追查下破門「甕中捉鱉」一舉查獲吳姓主嫌及賭客共計46人。

▲警方破門器強力攻堅，破獲「推筒仔」賭場，逮回46人查扣賭資189萬6000元、賭具及點鈔機等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

賭場係以麻將為賭具，把玩俗稱「推筒仔」之職業大賭場，現場查扣賭資189萬6000元、賭具及點鈔機等證物。經查吳姓主嫌以經營該職業賭場抽頭營利，並廣招各地之賭客前往聚賭，賭客年齡平均20多至60多歲，包含各階層人士及多位新住民，全案詢後依違反賭博罪移送雲林地方檢察署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁處法辦。

▲斗六警方破獲「推筒仔」賭場，賭客年齡平均20多至60多歲，包含各階層人士及多位新住民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局長黃念生表示，職業賭場容易造成民眾傾家蕩產，甚至家破人亡，且職業賭場亦容易因賭資糾紛而引發重大刑案發生，為淨化社會治安，斗六警方將持續執行內政部警政署「清源專案2.0」，加強取締掃蕩職業賭場，徹底斬斷不法根源。

▲斗六警27日深夜持搜索票由霹靂小組警力支援使用破門器強力攻堅破獲「推筒仔」賭場，門都搗爛了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）